Montecatini, alberghi in tre edifici delle Terme

MONTECATINI TERME (Pistoia)

La città attende con ansia notizie sul futuro delle Terme, dopo che anche per il secondo tentativo di vendita dei beni strategici dell’azienda non si è presentato nessuno. In attesa di novità da parte del tribunale fallimentare e dagli organismi del concordato, un colpo di scena arriva dal Comune.

Il sindaco Claudio Del Rosso, nella prossima seduta del consiglio comunale, porterà una delibera di indirizzo per poter inserire nel Piano operativo in fase di redazione la possibilità di realizzare strutture ricettive in tre edifici termali coinvolti nella procedura. L’obiettivo, evidentemente, è quello di attirare il più possibile investitori, fornendo chiarezza su cosa potrà essere effettivamente realizzato.

Il nuovo Piano operativo, che sostituirà il regolamento urbanistico a partire dall’inizio del prossimo anno dovrà dire con chiarezza quali tipi di strutture ricettive potranno essere realizzate alle Leopoldine, all’Excelsior, e alla Salute. Il primo edificio che, su progetto dell’archistar Massimiliano Fuksas, sarebbe dovuto diventare il più grande bagno romano d’Europa, ospita un cantiere fermo da 14 anni, ormai simbolo della crisi del termalismo cittadino. Le Terme Excelsior, il cui acquisto è comunque previsto nell’offerta da 17,5 milioni che comprende anche Tettuccio e Regina, potrebbe essere oggetto di un eventuale intervento solo nella parte più recente e non quella storica.

La Salute, infine, una volta ospitava le cure idropiniche meno costose, mentre oggi appare desolata con il grande parco non accessibile al pubblico. Il sindaco Del Rosso punta così a valorizzare importanti immobili, aprendo possibilità concrete agli investitori.

Daniele Bernardini