Schianto fra moto e auto, muore il presidente del Vespa Club Pistoia

Buggiano (Pistoia), 11 settembre 2025 – Tragedia sulla strada a Buggiano. Luciano Gianassi, 71 anni, ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 11 settembre, sul viale della circonvallazione a Borgo Buggiano. Secondo quanto ricostruito Gianassi viaggiava in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un’auto.

Una tragedia che di è consumata nel corso di alcune ore. Gianassi, molto conosciuto anche per il ruolo che ricopriva di presidente del Vespa Club a Pistoia, aveva subito riportato più fratture in seguito al violento scontro avvenuto sul viale della circonvallazione all’incrocio con via XXIV Maggio. Il motociclista, residente a Lamporecchio, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Jacopo di Pistoia. Nonostante i vari tentativi di salvarlo da parte dei medici e del personale sanitario, l’uomo è poi deceduto.

La dinamica è al vaglio della polizia municipale. Si cercano anche testimoni che possano in qualche maniera contribuire a ricostruire i fatti in maniera oggettiva. I volontari della Pubblica Assistenza sono giunti immediatamente sul posto per i soccorsi. La viabilità è rimasta bloccata a lungo sul viale di scorrimento del traffico.