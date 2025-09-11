La parabola del leader
Riccardo Brizzi
La parabola del leader
Montecatini
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Classifica pizzerieIncidente FirenzeBambina mortaIndagati politici FdIDiretta maltempoNubifragio all'Elba
Acquista il giornale
CronacaVerso la prima campanella. Il divieto dei telefonini in classe. Come si orientano le scuole
11 set 2025
GIOVANNA LA PORTA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Montecatini
  3. Cronaca
  4. Verso la prima campanella. Il divieto dei telefonini in classe. Come si orientano le scuole

Verso la prima campanella. Il divieto dei telefonini in classe. Come si orientano le scuole

Dal Martini al Salutati, dal Lorenzini all’Anzilotti: la soluzione degli armadietti per la custodia è la più gettonata

Dal Martini al Salutati, dal Lorenzini all’Anzilotti: la soluzione degli armadietti per la custodia è la più gettonata

Dal Martini al Salutati, dal Lorenzini all’Anzilotti: la soluzione degli armadietti per la custodia è la più gettonata

Per approfondire:

La prima campanella nelle scuole della Valdinievole suonerà lunedì prossimo. E si accende il dibattito sul divieto ministeriale dei telefoni in classe. Con la recente circolare ministeriale, gli istituti sono invitati a organizzare la loro custodia, anche se i dispositivi possono essere usati dagli studenti per contatti familiari durante le uscite didattiche, previa autorizzazione. Per i trasgressori ci saranno note disciplinari e, in caso di reiterazione, multe pecuniarie.

All’alberghiero Martini, da anni, il regolamento vieta l’uso degli smartphone e ritira in apposite cassette. Ma ora le maglie sono più strette. La dirigente Marzia Andreoni ha chiarito: "Il telefonino non si usa, tranne in casi eccezionali e comprovati. Il telefonino può dunque restare nello zaino per l’intera mattinata, ricreazione compresa. Sto predisponendo una apposita circolare". Stessa strada intrapresa anche dal liceo Lorenzini di Pescia, dove gli studenti e le studentesse avranno il divieto di tirare fuori gli smartphone dalle cartelle. All’agrario Anzilotti, gli smartphone saranno custoditi per l’intera mattinata, ricreazione inclusa. "Ci siamo dotati di appositi armadietti – dice la preside Alessia Bechelli – che verranno chiusi a chiave. Avere lo smartphone fisicamente distante, favorirà tra gli studenti una maggiore attenzione e concentrazione".

Armadietti al liceo Salutati di Montecatini dove, già dallo scorso anno, studenti e studentesse consegnano alla prima ora il proprio telefonino e lo riprendono con l’ultima campanella. Al Sismondi, la decisione di dotarsi o meno di armadietti è affidata all’autonomia dei docenti. "No a cellulari o device analoghi – afferma la dirigente Oria Mechelli –, i singoli consigli, dopo un periodo di osservazione, decideranno il da farsi. Alcuni hanno già adottato l’obbligo di consegna. Compreremo armadietti con cassettine. La scuola ha un importante e irrinunciabile obbligo formativo verso i ragazzi sull’utilizzo corretto, sano e utile dell’intelligenza artificiale, anche alla luce delle recenti linee guida ministeriali. Dobbiamo insegnare l’uso sano dei dispositivi. Devono capire che la realtà non è virtuale e l’abuso può danneggiare il benessere fisico e mentale. La collaborazione con le famiglie all’interno del patto di corresponsabilità è fondamentale".

Giovanna La Porta

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Scuola