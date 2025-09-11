Il concorso sulle arti visive ’Il Cinghiale’

Con l’inizio della manifestazione Estrobilia viene inaugurata la venticinquesima edizione della mostra concorso di pittura ’Il Cinghiale’. L’esposizione dei quadri e la premiazione del vincitore si tiene nella sala Il Progresso a Larciano. La manifestazione culturale viene organizzata dall’associazione culturale ’Il Cinghiale’, con il patrocinio del comune di Larciano, in collaborazione con la locale Pro Loco. Questa mostra e concorso rappresenta uno degli appuntamenti più attesi per artisti e appassionati del territorio. Nacque nel lontano 1967. L’idea portata avanti dall’allora sindaco di Larciano Mazzino Meacci, dal maestro Marco Silla e dal farmacista Atto Monti era quella di creare un concorso che potesse valorizzare la bellezza del territorio di Larciano. La mostra ha avuto un periodo di sospensione. Poi nel 1999, grazie al lavoro del presidente dell’associazione Walter Viti l’iniziativa ha ripreso vigore, fino a raggiungere gli ultimi anni, numeri importanti.

L’edizione 2024 ha visto una rassegna di centodiciannove quadri, eseguiti da settantasette pittori in gara. Il vincitore dell’ultima edizione è stato il pittore Marco Favilli (nella foto). La Mostra giunta alla sua venticinquesima edizione è un’importante occasione di incontro, confronto e valorizzazione delle arti visive. Arte e tradizione si incontrano a Larciano. Il concorso unisce pittori emergenti e affermati. Un’apposita giuria determinerà il vincitore del concorso, il cui quadro realizzato sarà acquistato dal Comune di Larciano.

Massimo Mancini