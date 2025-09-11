Arriva Pescia Kids all’ex mercato dei fiori. Ecco il programma

Domenica prossima l’ex mercato dei fiori di Pescia ospiterà ’Pescia Kids 2025’, parte del più ampio format Toscana Kids che sta facendo tappa in tutte le città della Toscana riscuotendo grande entusiasmo e successo. L’evento, ad ingresso gratuito, è organizzato dall’associazione culturale AllegraMente, con il patrocinio del Comune di Pescia e il sostegno di Fior di Mutua e Banca di Pescia e Cascina. Pescia Kids 2025 trasformerà la città in un grande spazio a misura di bambino, con laboratori creativi, musicali e didattici, spettacoli itineranti, truccabimbi, bolle di sapone e palloncini, oltre a un’area sportiva e animazione non stop. I laboratori su prenotazione possono essere riservati scrivendo a [email protected].

La sicurezza dei più piccoli è al centro dell’evento: grazie a Pronti e Protetti e a Massimo Colavita, infermiere esperto, saranno effettuate dimostrazioni pratiche di disostruzione pediatrica. Sarà presente anche la Croce Rossa Italiana – Comitato di Pescia, con uno stand informativo e operativo per garantire assistenza e supporto durante tutta la giornata. L’area food sarà curata dai ragazzi di ComiComè in collaborazione con la Fondazione Mai Soli Onlus, mentre numerose associazioni locali e realtà attive sul territorio saranno presenti con spazi espositivi legate al settore dell’infanzia per promuovere iniziative educative, culturali e di intrattenimento per bambini e famiglie. "Sosteniamo con favore Pescia Kids – ha detto il direttore di Banca di Pescia e Cascina Antonio Giusti – dato che il benessere della comunità, in questo caso dei bambini, è per noi una delle priorità. La festa, poi, coincide con l’imminente avvio dell’anno scolastico e servirà per dare nuovi stimoli e energie".