Piace la Notte Bianca. Musica e divertimento. Battesimo di festa per piazza Giusti 2.0

Il tempo ha graziato la festa e la notte bianca di Monsummano si è consumata nel centro cittadino tra quattro palchi montati in tre piazze e via Matteotti e tanta musica per tutti i gusti. Quella di ieri sera non è stata solo la festa della città e, soprattutto, dei commercianti del centro storico, ma anche un momento atteso dall’amministrazione comunale per inaugurare ufficialmente la rinnovata piazza Giusti, dopo i lavori della scorsa estate che ne stabilirono la chiusura per alcuni mesi interrompendo nuovamente, dopo il periodo 2020-2022 la tradizione della notte bianca in città. Buona la risposta del pubblico che si è riversato in centro non solo per ballare ma anche per mangiare e incontrarsi. Qualche difficoltà di passaggio, nel lato Rinascita della piazza Giusti, dovuto alla nuova disposizione degli spazi davanti la davanti alla basilica, per l’assembrarsi di avventori ai tavoli dei locali e in fila ai truck dello street food.

Tra via Mazzini e piazza del Popolo era stato allestito il palco da cui sono partite le musiche del Dj set e poi il concerto dal vivo dei Drum ‘n Jack. In via Matteotti invece si è tenuta la maratona disco con Dj diversi alla consolle a ogni ora, per soddisfare i gusti di tutti. Sul lato opposto, in piazza Amendola invece son partiti con il Dj set con Luca Rex e dalle 22,30 l’attesissima Insomnia, il party remember della discoacropoli d’Italia con Antonio Velasquez, Dj Antonio Marki special guest e Francesco Zappalà. Ma il cuore della festa ha battuto in piazza Giusti dove era stato allestito il palco da cui intorno alle 22,30 è partita la musica del Dj set anni ‘70 e ‘80 e a seguire il concerto dal vivo Rock in Movie, un tributo a tutte le più belle canzoni da film, per poi lasciare il posto al Reloaded party, la festa disco teenager con Dj Andrea Arinci e Giovanni Accolti e Sally Vox.

Arianna Fisicaro