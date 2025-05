Una palestra all’aperto, il progetto per il parco

Montecatini Terme, 18 maggio 2025 – “Fornire alla cittadinanza un percorso fitness innovativo che permetta di sviluppare uno stile di vita più salutare, mediante la creazione all’interno del parco di un’area attrezzata con strutture metalliche per allenare e sviluppare la forza fisica”. È questo il progetto, da realizzare nel parco pubblico di viale Bustichini, con accesso da via Carristi d’Italia e via della Vittoria, per il quale il Comune ha chiesto alla Regione, nell’ambito dell’avviso pubblico per gli in materia di impiantistica, un contributo di 28.646,82 euro, a copertura delle spese complessive previste che ammontano a 31.829,80 . L’intervento, il cui avvio è previsto entro il 30 di novembre, consentirà “l’installazione di un gruppo multifunzionale centrale e di quattro attrezzature singole disposte ai lati, per un totale di cinque installazioni. Il montaggio avverrà sul terreno, mediante la realizzazione di plinti in calcestruzzo, totalmente interrati, sui quali verrà effettuato il fissaggio delle strutture in metallo. Il terreno dell’area scelta è pianeggiante e non necessita di particolari interventi”. Come intende procedere il Comune alla manutenzione della nuova area per l’attività, una volta completati i lavori di realizzazione? “Le strutture – sottolinea la relazione dei tecnici comunali - saranno realizzate in profili Hea zincati e verniciati a polvere e acciaio Inox, privi di parti mobili o cuscinetti. In questo modo, garantiranno interventi minimi di manutenzione e una durata estesa nel tempo. Per mantenere l’area sempre più efficiente, le attrezzature e i loro componenti dovranno essere sottoposti a ispezione visiva e operativa”.

Nel primo caso, sarà possibile “individuare pericoli evidenti che possono risultare da vandalismo, utilizzo e condizioni atmosferiche. Per aree altamente frequentate, di può rendere necessaria un’ispezione quotidiana di questo tipo”. Nel caso dell’ispezione operativa, l’attività è “molto più dettagliata per controllare l’utilizzo e la stabilità delle attrezzature, in particolare per rivelare un’eventuale usura. Questa ispezione dovrebbe essere effettuata a intervalli da uno a tre mesi, oppure secondo quanto riportato nelle istruzioni del fabbricante”. Le aree attrezzate per praticare attività fisica rappresentano senza dubbio una soluzione importante per una realtà con tanti spazi verdi come Montecatini. Ormai da anni, molto cittadini chiedono che strutture di questo genere vengano realizzate all’interno della pineta.