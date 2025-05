90 Mania – The Musical. Ecco il debutto nazionale

Una prima nazionale attesissima da adulti e adolescenti. Debutterà questa sera in prima nazionale ’90 Mania – The Musical’: dalle 21, sul prestigioso palcoscenico del Teatro Verdi di Montecatini Terme, gli anni Novanta del secolo scorso torneranno protagonisti in un nuovo spettacolo che celebra un decennio iconico tra musica dal vivo, comicità e un’irresistibile carica di nostalgia.

Lo show, destinato a girare il Belpaese (quella termale è la prima tappa di una tournée che si annuncia lunga e di successo), è un viaggio tra successi musicali, mode, riferimenti televisivi e culturali che hanno segnato un’intera generazione. Dai brani simbolo dell’epoca alle sigle dei cartoni più amati, ogni scena è ideata per evocare ricordi ed emozioni, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente e trasversale.

Pensato per tutte le età, ’90 Mania – The Musical’ coinvolge chi ha vissuto direttamente quel periodo e incuriosisce chi lo scopre per la prima volta. Un cast versatile porta in scena teatro, coreografie e momenti musicali in un racconto ironico e dinamico, che unisce intrattenimento e omaggio culturale. La regia alterna sketch, performance e momenti narrativi con ritmo serrato e attenzione ai dettagli visivi. Non si tratta di una semplice operazione nostalgica, ma di una produzione attenta alla qualità artistica e alla capacità di connettersi con il pubblico di oggi.

L’esperienza è arricchita da elementi interattivi e sorprese pensate per rendere ogni replica unica. Il progetto si avvale della collaborazione della Libera Accademia delle Belle Arti (LABA) di Firenze, partner creativo del musical. Per chi ha nel cuore gli anni ’90 o vuole scoprirli in una nuova veste, ’90 Mania – The Musical’ è l’occasione per rivivere lo spirito di un’epoca attraverso lo sguardo del presente. Un appuntamento, quindi, immancabile per chi desidera innanzitutto svagarsi dal quotidiano. I biglietti sono in prevendita su ticketone.it e saranno in vendita al botteghino del teatro. Lo spettacolo, prodotto da Isolani Spettacoli, ha scelto di esordire a Montecatini per il prestigio del Teatro Verdi, da sempre la casa anche del musical. Una prima attesa dunque, preludio ad altre tappe di un tour che toccherà molte città italiane.

Gianluca Barni