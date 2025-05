Le emozioni di Pamela Doretti. Lo scatto del Castello del Boccale ha vinto il Wiki Love Monuments

È scattata a Livorno la foto più bella d’Italia secondo Wiki Loves Monuments 2024. L’immagine mozzafiato del Castello del Boccale, lungo la costa toscana, porta la firma di Pamela Doretti, appassionata fotografa naturalistica di Ponte Buggianese, premiata a Genova nel corso della cerimonia ufficiale tenutasi a gennaio scorso. A consacrarla anche i complimenti del presidente della Regione Eugenio Giani, che ha rilanciato la foto sulla sua pagina Facebook. Ma chi è Pamela Doretti? "Sono nata con la macchina fotografica al collo – racconta – ma è dal 2018 che ho deciso di dedicarmi seriamente alla fotografia. Ho due figlie, oggi di 10 e 13 anni, che sono la mia priorità, ma che spesso mi accompagnano in giro per scattare".

La passione per la natura è la bussola del suo lavoro. Paesaggi, avifauna, insetti visti da vicino, atmosfere notturne: ogni soggetto diventa un’emozione da catturare e condividere. "Per me la fotografia è un modo di raccontare ciò che sento. Spesso scatto con le lacrime agli occhi: è il mio sfogo. Non mi definisco tecnica: io fotografo con il cuore".

Il punto di svolta arriva proprio nel Padule di Fucecchio, suo ’luogo del cuore’ dove il nonno la portava da bambina. Lì, mentre ripulisce, insieme ad altri, il padule dai rifiuti, Pamela incontra alcuni fotografi. Nasce così un’associazione di cui diventa tesoriera e da cui prende il via la sua crescita artistica. Da quel momento, ha vinto premi su premi, pur non essendo, quello della fotografa, il suo mestiere. "Lavoro in un’azienda, come impiegata", ci spiega. Oltre al primo posto con la foto del Boccale, Pamela Doretti ha conquistato il podio anche in altri concorsi nazionali e internazionali: primo premio al contest ’Obiettivo Acqua’ promosso da Coldiretti e Anbi, vincitrice della sezione ’close up’ e seconda in quella ’paesaggi’ del concorso Wiki Loves Earths 2023, arrivando anche seconda a livello internazionale. E ancora: menzioni speciali al prestigioso Pistoia Photo Contest, seconda classificata in Liguria con uno scatto di Tellaro e prima in Toscana con la foto della Torre degli Uffizi a Vico Pisano.

"Quando tengo le serate nei foto club lo ripeto sempre: non c’è scatto senza emozione. Voglio congelare le sensazioni che provo in quell’istante. Se anche solo una parte di quella emozione arriva a chi guarda le mie immagini, allora ho raggiunto il mio obiettivo".

Pamela continua a partecipare ai concorsi e ad esplorare la natura. Ma non è mai sola: le sue figlie la seguono spesso, la ispirano, le danno idee. "Erano con me anche quando ho fotografato un rospo, finito poi su National Geographic. E ieri sera ho fatto una foto alle lucciole, mentre loro andavano in bici". La sua sfida? Diventare testimone e divulgatrice della bellezza che la Natura ci regala ogni giorno.

Monica Pieraccini