Nuovi problemi sul Montalbano. SP9, torna l’allarme smottamenti. Albero crolla su un’ambulanza

"Ci siamo fermati perché abbiamo capito che, con l’ambulanza, lì sotto non ci saremmo passati. Poi l’albero si è mosso e ha colpito il mezzo". Sono stati attimi di paura per l’equipaggio dell’ambulanza 2804 della Croce Verde di Lamporecchio. Erano circa le 16.30 quando, di rientro dal pronto soccorso di Pistoia, il mezzo è stato colpito da una pianta mentre percorreva la strada provinciale del Montalbano in direzione di Lamporecchio. L’incidente è avvenuto in uno dei tratti a senso unico devastati dalle frane causate dall’ondata di maltempo di marzo.

"Nessuno si è fatto male – racconta Ilaria Maroni, l’operatrice della Croce Verde che era alla guida in quel momento – e l’ambulanza, fortunatamente, non ha riportato danni gravi. Siamo rimasti bloccati con questa pianta sul cofano, poi siamo tornati indietro perché la strada risultava completamente ostruita. Per fortuna non avevamo a bordo pazienti in condizioni critiche, altrimenti sarebbe stato un grosso problema".

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, le radici della pianta sarebbero cedute pochi metri sopra il terrapieno a causa di un piccolo smottamento. Il terreno, in evidente dissesto in quella zona, è stato probabilmente messo in crisi dalla tempesta di vento e pioggia che ha colpito la provincia di Pistoia nella notte tra giovedì e venerdì. A seguito dell’accaduto, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare la sede stradale e consentire il transito, almeno con il senso unico alternato già in vigore da un mese circa.

"Quella strada è pericolosa – commenta la sindaca di Lamporecchio, Anna Trassi –. Solo il giorno prima avevo sollecitato il presidente della Provincia, Luca Marmo, affinché si accelerassero i lavori. Nei prossimi giorni è previsto un incontro per fare il punto sui cantieri, ma purtroppo non abbiamo ancora una data certa per la riapertura completa delle due corsie nei tratti danneggiati dall’ondata di maltempo di marzo".

F. S.