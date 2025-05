Dog Pride Day: appuntamento speciale per il canile Hermada

Conto alla rovescia per la ventesima edizione del Dog Pride Day, in programma a Montecatini domenica 25 maggio. La manifestazione è nata nel 2006 da un’idea della docente di inglese Clara Mingrino che, insieme a un gruppo di altri privati cittadini e cinofili appassionati, ha creato questo evento per rendere omaggio al migliore amico dell’uomo, per sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere il valore della vita di questi animali nella nostra vita di esseri umani attraverso una pacifica e gioiosa invasione di centinaia di cani nelle vie cittadine. La manifestazione ha come obiettivo quello di sostenere il canile municipale Hermada, promuovendo l’adozione permanente e a distanza di cuccioli e non, con la speranza di poter attirare nuovi volontari e di offrire una vetrina al canile stesso attraverso cui possa attirare a sé nuove risorse come volontari, donazioni e generi di conforto per i cani ospitati.

"Per l’edizione 2025 – spiega Clara Mingrino – abbiamo avuto intanto la conferma della presenza da parte di Gianluca Basile, Massimo Ceccherini, Vania Della Bidia e Marzia Fontana, ma potremmo avere anche ospiti a sorpresa". Il programma di questa edizione ricalcherà quello delle precedenti edizioni Covid-free e sarà quindi il seguente: ore 9 ritrovo dei partecipanti a due e quattro zampe nel piazzale Fiamme Gialle, antistante lo stabilimento termale Torretta; 9.30 partenza per la sfilata dei "padroni e cani attraverso la Pineta ed alcune vie del centro cittadino fino a raggiungere di nuovo la Pineta accompagnati dal Corpo Musicale Don F. Martini di Villa Basilica; alle 10.30 in Pineta premiazioni per adozioni del cuore e non solo ed esibizioni cinofile di ’Disc Dog’, ’Dog Dance’, ’Hoopers – sezione cinofili polizia municipale di Prato, ’Sheep Dog’. La manifestazione si concluderà intorno alle 12.30. Per info dogprideday.it, [email protected] e [email protected].