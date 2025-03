Raffiche di vento e smottamenti. I disagi nella Valdinievole tra acqua e strade interrotte

Valdinievole, 15 marzo 2025 – Scuole chiuse anche oggi in molti Comuni della Valdinievole. Annullate tutte le manifestazioni sportive, i mercati settimanali, le visite mediche negli ospedali dell’area Toscana Centro e negli ambulatori pubblici. Molti i disagi ma, fortunatamente, i danni sono limitati rispetto ad altre zone. Allerta che da arancione è diventata rossa e si protrarrà almeno fino alle 14 di oggi. A Montecatini Terme, anche per il timore della caduta degli alberi e comunque per tutelare la cittadinanza data la situazione, il sindaco Claudio Del Rosso ha confermato la chiusura dei plessi scolastici, dei parchi, degli impianti sportivi e dei cimiteri. E ha curato personalmente gli aggiornamenti sulle attività della Protezione Civile sul proprio profilo Facebook. Apprensione a Ponte Buggianese, per ovvie ragioni geografiche. Il Padule di Fucecchio risulta completamente sott’acqua. Confermata la chiusura del calle del canale Usciana a Montecalvoli per impedire l’entrata delle acque del Padule nell’Arno. Un modo per favorire lo scolo delle acque del bacino palustre attraverso lo Scolmatore che passa sotto il letto dell’Arno. Il sindaco Nicola Tesi ha disposto la chiusura di tutte le attività pubbliche e anche del centro Antares di Ponte di Mingo.

A Pieve a Nievole, il sindaco Gilda Diolaiuti ha chiuso le scuole e ha continuato ad aggiornare sui propri canali social la cittadinanza. Criticità e paura a Marliana nella mattinata: forti raffiche di vento e tanta acqua nel corso della mattinata hanno spinto i residenti a chiudersi in casa responsabilmente. «Siamo ovviamente in ansia data la conformazione del nostro territorio – ha detto il sindaco Federico Bruschi – ci sono stati tanti smottamenti ma abbiamo provveduto a rimuovere in tempo reale. Le scuole sono rimaste aperte e non ci sono stati problemi. Il sabato sono sempre chiuse, da orario scolastico».

A Massa e Cozzile, il sindaco Marzia Niccoli ha segnalato una frana in zona interna, sopra Cozzile, con la strada che sta cedendo. Disposta fino alle 14 di oggi la chiusura di scuole, parchi, giardini e spazi all’aperto, dell’impianto Renzo Brizzi dell’Ipercoop. «Si invita alla massima prudenza – ha scritto su Facebook – per gli spostamenti limitandosi alle necessità inderogabili. Abbiamo fatto chiudere l’Ipercoop per la sua posizione, Eurospin rimane aperta».

A Monsummano Terme via Paradiso allagata per il vecchio problema dei tombini (problema risolto in un breve arco di tempo) e le squadre sono rimaste attive tutta la notte per controllare i punti caldi della zona Uggia, della ex Pretura e di Grotta Parlanti. Il sindaco Simona De Caro ha chiuso gli impianti sportivi, le biblioteche e i musei.

A Pescia restano chiuse le scuole ed è stato annullato anche il mercato settimanale. Chiuso lo sportello Alia per garantire la sicurezza degli operatori e dei cittadini. Dalla Provincia riflettori puntati su Crespole e Lanciole, per effetto di un movimento franoso di monte. Smottamenti registrati un po’ ovunque con le ditte sono intervenute. Sulla stessa SP34, in località Calamari, le attività di monitoraggio sono state sospese per le condizioni meteo e riprenderanno ad inizio settimana.

Sotto controllo pure Buggiano, Chiesina Uzzanese e Uzzano, con i fossi che ricevono l’acqua. Il sindaco Daniele Bettarini ha disposto la sospensione di tutti gli eventi. Interruzione lungo la SP32 Nievole Avaglio. Ancora chiusa la SP9 Montalbano a San Baronto. A Larciano, chiusi impianti sportivi e luoghi pubblici e sospeso il mercato settimanale. A Lamporecchio, ancora chiuse scuole e luoghi pubblici. Per il livello alto del Rio Bagnolo, via Amendola (zona industriale località Cerbaia) è chiusa al traffico.

Giovanna La Porta