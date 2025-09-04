Lo Short Film Festival si rinnova. Omaggio al maestro Bertolucci tra le novità dell’edizione 2025

La fantastica location della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è stata la sede della presentazione della prossima edizione del Montecatini International Short Film Festival, in programma dal 5 al 9 novembre a Montecatini Terme. Tante le sorprese della nuova edizione, presentate da Marcello Zeppi, presidente della storica rassegna cinematografica: a cominciare dal progetto ’50 Novecento’, ideato dal fotografo di fama internazionale Maurizio Galimberti. ’50 Novecento’ è un omaggio ai cinquant’anni dall’uscita di Novecento, capolavoro di Bernardo Bertolucci, che prenderà una triplice forma: una mostra fotografica che trae spunto da un albo di fotografie di scena di Angelo Novi , un libro, edito da Corsiero Editore, e un cortometraggio.

A Venezia è stata presentata anche la sinergia con il Festival dei Tramonti, che si concretizzerà a Montecatini Terme: all’interno del festival una categoria di cortometraggi sarà dedicata ai racconti del territorio, con una narrazione che coinvolgerà giovani registi provenienti da tutto il mondo.

È stata anche annunciata la nuova partnership tra il Montecatini International Short Film Festival e il Barrett International Group. La tappa veneziana del roadshow del MISFF ha visto inoltre sfilare sul palco gli studenti italiani che – grazie ai programmi internazionali promossi da festival - hanno partecipato questa estate ad Avanca in Portogallo al progetto di scambio Erasmus ’Movie Nature II - Connecting Film and the Environment’, assieme a giovani da tutta Europa per promuovere esperienze multiculturali legate a tematiche ambientali, cambiamenti climatici e stili di vita sani, attraverso l’apprendimento di tecniche cinematografiche.

"Anche quest’anno torniamo a Venezia, nel cuore della più grande rassegna di cinema d’Italia, per presentare le novità del nostro festival – dice Zeppi –. Un appuntamento che si ripete, ma che ogni anno è differente; le tante novità che abbiamo presentato ci rendono orgogliosi, ma al tempo stesso non sono che un’anticipazione: preparatevi, il Montecatini International Short Film Festival saprà sorprendervi anche quest’anno".