Il campo estivo della Misericordia. Per i giovani lezioni di sicurezza

La Misericordia di Montecatini Terme ha da pochi giorni concluso la terza edizione del campo ludico-didattico ’Anche io sono la Protezione Civile’. I ragazzi hanno vissuto un’esperienza unica, immergendosi in attività formative e incontrando le realtà che garantiscono la sicurezza del nostro territorio. Nel primo giorno, oltre all’accoglienza, vi è stata l’introduzione al mondo della Protezione Civile con una panoramica sulle attività di prevenzione e gestione delle emergenze. I ragazzi hanno conosciuto i volontari e le attrezzature della Misericordia.

Nel secondo giorno hanno fatto le esercitazioni pratiche con i vigili del fuoco e simulazioni di primo soccorso. Un’immersione totale nelle tecniche di intervento antincendio. Nel terzo giorno vi è stato l’atteso incontro con il team Pegaso e l’elicottero antincendio entrambi a servizio della Regione Toscana, seguito da una visita alla centrale operativa del 118. I ragazzi hanno scoperto il funzionamento del soccorso sanitario e aereo vivendo da vicino una esperienza unica e interessantissima. Il quarto giorno è stato utilizzato per l’incontro con la polizia stradale e il soccorso alpino. Attività pratiche per comprendere la sicurezza stradale e le operazioni di salvataggio in montagna: il giorno successivo è stato organizzata la visita della suardia di finanza e ulteriori attività con il Soccorso Alpino.

La giornata si è conclusa con una cena speciale insieme ai genitori presso la Misericordia, con cerimonia finale: un momento di condivisione e festa. L’ultimo giorno è stato dedicato alla chiusura del campo con un’ultima attività formativa e un saluto ai bambini che vi hanno partecipato con grande entusiasmo. La Misericordia di Montecatini Terme, nel rinnovare l’appuntamento per il prossimo anno, vuole comunicare un grazie speciale ai volontari, ai partecipanti e al Gruppo Conad di Montecatini Terme, che con le loro donazioni hanno contribuito al grande successo di questo campo.