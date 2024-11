Caso PalaTerme, seconda contestazione: “I lavori sono in ritardo”

Montecatini Terme, 28 novembre 2024 - Continua a tener banco il caso Palaterme. Il Comune di Montecatini ha infatti inviato per la seconda volta una contestazione ufficiale alla ditta che ha vinto l’appalto per la ristrutturazione, sottolineando i ritardi del cantiere rispetto alla tempistica stabilità e prospettando una possibile richiesta di risarcimento danni all’impresa, se la situazione non dovesse sbloccarsi, oltre alla presentazione di un esposto nazionale all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac).

La decisione è stata presa, pochi giorni fa, in seguito alla presentazione di una relazione da parte del direttore del cantiere. Il peggioramento della situazione, con il risultato di accumulare il ritardo a livelli cronici, potrebbe portare la giunta a decidere la risoluzione del contratto. Come, prevede la legge, partirebbe anche la segnalazione all’Anac a cui spetterebbe il compito di emettere eventuali sanzioni o possibili provvedimenti di limitazioni alla facoltà di contrattare con la pubblica amministrazione per l’impresa interessata.

Ogni settimana, il sindaco Claudio Del Rosso, la giunta e il responsabile unico del procedimento (Rup) tengono incontri mirati a valutare la situazione del cantiere, al fine di superare gli attuali ritardi. Il Comune è impegnato nel riportare l’azienda che ha vinto l’appalto al pieno rispetto della tabella di marcia. La situazione del Palaterme, senza dubbio, è una questione complessa da seguire, come lo sono il PalaBellandi e tutte le altre strutture sportive di Montecatini. La possibile risoluzione del contratto con la ditta che segue la ristrutturazione della struttura renderebbe senza dubbio più complicata la situazione.

Il progetto di ristrutturazione del Palaterme, ideato e finanziato con fondi pubblici durante l’amministrazione di Luca Baroncini, che ha curato anche l’affidamento dei lavori, sarà realizzato attraverso una spesa di circa 2,75 milioni di euro, Il cantiere è iniziato, poco dopo l’ingresso dell’attuale giunta, curato da un’impresa siciliana che ha vinto la gara con un ribasso di oltre il 18%. L’intervento è iniziato dalla sostituzione degli infissi, che sono parte della più complessa opera miglioramento energetico (miglior gestione caldo/freddo). A seguire dovrebbe partire la nuova copertura dell’impianto che sormonterà l’opera d’arte fatta ai tempi dell’amministrazione di Giuseppe Bellandi. Il progetto approvato intende risolvere i problemi ben dettagliati in sede di commissione pubblico spettacolo, al fine di riportare l’agibilità dagli attuali 2.800 persone fra atleti e spettatori ad una valore che si approssimi alle 5mila persone e possa dare massimo utilizzo alla struttura.