Ritardi sui lavori al PalaTerme. Il Comune chiede delle risposte

Montecatini Terme (Pistoia), 10 ottobre 2024 – Una infiltrazione d’acqua ha reso impraticabile il campo da basket del PalaBellandi, ex PalaVinci, costringendo gli Herons a trasferirsi a Massa e Cozzile per potersi allenare. Andrea Luchi, presidente della squadra di basket, non ha gradito affatto l’episodio, in un momento assai delicato per l’impossibilità di utilizzare il PalaTerme e ha fatto un intervento polemico sui social network. Il responsabile della società parla dei principali impianti cittadini proprio per affrontare le problematiche di questa struttura, dove i lavori di ristrutturazione hanno già accumulato più di un mese di ritardo.

“Buongiorno – ha scritto Luchi su Facebook –. Questo non è un post politico. Non è nemmeno il post di un presidente di società. È il post di un semplice cittadino arrabbiato che vede una località, una volta vanto e orgoglio in tutto il mondo, avvitarsi su se stessa per andare verso gli inferi. Dopo stadio, PalaTerme e bocciodromo, adesso sembra che anche il PalaVinci senza tribune sia a rischio chiusura. Domanda semplice semplice: cosa hanno fatto le amministrazioni degli ultimi trent’anni anni per la manutenzione del patrimonio degli impianti sportivi? Attendo risposte, ma nessuno risponderà, tutti intenti a nascondersi e a fare scaricabarile, primo sport cittadino, che lentamente ma anche inesorabilmente ci sta portando al declino e alla caduta irreversibile. Una cosa la aggiungo: vergogna”.

L’amministrazione comunale garantisce che il problema al PalaBellandi è facilmente risolvibile in tempi rapidi e afferma di aver già attivato le procedure necessarie. “Sarà sufficiente una mezza giornata di lavori – affermano dal Comune –, l’intervento sarà eseguito mentre la squadra non si allena, così saranno evitati problemi”. Intanto il Comune torna ad affrontare la questione dei lavori al PalaTerme. La giunta vuole recuperare i ritardi e lo vuole fare quanto prima. “L’amministrazione – spiega un comunicato diffuso ieri – ha incontrato la ditta esecutrice dei lavori al PalaTerme. Ditta che dopo le azioni intraprese dagli uffici si è resa disponibile ad un chiarimento sullo stato dei lavori. L’amministrazione ha ribadito che la data fine lavori dovrà rimanere quella prevista dal cronoprogramma iniziale ovvero agosto 2025 e l’azienda non potrà procedere oltre. L’incontro si è svolto nella più ampia collaborazione, avendo le parti il comune obiettivo della consegna dell’impianto alle società sportive per l’inizio della prossima stagione agonistica. La ditta esecutrice si è impegnata a fornire a breve un programma temporale aggiornato che comunque porterà a compimento quanto concordato”.

Daniele Bernardini