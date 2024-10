Palaterme, bocciodromo e stadio. “Cantieri fermi o quasi vuoti”

Montecatini Terme, 5 ottobre 2024 – “I cantieri per i lavori al Palaterme, al bocciodromo e allo stadio comunale sono in forte ritardo. Durante il sopralluogo effettuato ieri dal sindaco Claudio Del Rosso, dall’assessore ai lavori pubblici Luca Bini e dall’architetto Claudio Gariboldi, nuovo responsabile unico del procedimento per gli interventi coperti dal Pnrr, sono stati trovati pochi operai a lavorare e, in alcuni casi, addirittura nessuno. Solo l’intervento al Palaterme ha già accumulato un mese di ritardo”.

L’amministrazione comunale lancia un grido di allarme per la situazione in cui versano i cantieri degli impianti sportivi e si prepara a rimettere in carreggiata la situazione. L’architetto Gariboldi ha già intrapreso una serie di azioni formali nei confronti delle aziende esecutrici, per portare il programma dei lavori sul punto previsto nella tabella di marcia. Il ritardo più grave, come ha spiegato il Comune, è senza dubbio al Palaterme. Il progetto, ideato dalla giunta di Luca Baroncini, che ha ottenuto i fondi del Pnrr, sarà realizzato attraverso una spesa di circa 2,75 milioni di euro, interamente coperti da fondi pubblici.

Il cantiere è stato affidato a un’impresa siciliana che ha vinto la gara con un ribasso di oltre il 18%. Il progetto della precedente amministrazione intende risolvere i problemi ben dettagliati in sede di commissione pubblico spettacolo, per riportare l’agibilità dalle attuali 2.800 persone, fra atleti e spettatori, a una valore che si approssimi alle 5mila persone e possa dare massimo utilizzo alla struttura. Per raggiungere questo obbiettivo saranno realizzati vari interventi. L’impianto sportivo ha una dotazione tecnologica e strutturale che risale a oltre 30 anni fa. Assieme alla normale usura, la struttura deve confrontarsi con normative che nel tempo sono state modificate.

Il Palaterme rimesso a nuovo sarà a disposizione delle manifestazioni sportive e turistiche cittadine anche nella stagione estiva. Tutto questo sarà possibile grazie a un intervento impiantistico che permetterà la normale fruibilità del palazzetto nel periodo caldo. Il Palaterme, inoltre, è anche identificato come struttura di ricovero della popolazione nel piano di protezione civile comunale.

Da.B.