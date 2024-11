"Palaterme senza infissi". Pericolo vandali

"Al Palaterme sono stati tolti gli infissi vecchi, ma non sono ancora stati installati quelli nuovi. L’amministrazione ha lasciato la struttura, oggetto di un intervento di ristrutturazione, in una situazione in cui rischiano di entrare nell’edificio vandali e sbandati di ogni genere". L’ex vicesindaco Alessandro Sartoni, consigliere di minoranza eletto con Fdi, accusa il Comune di non prestare particolare attenzione alle condizioni in cui si trova l’edificio. "Da qualche tempo – afferma l’esponente dell’opposizione - chiunque passi da via Gentile e guardi verso il Palaterme noterà che gli infissi sono stati tolti e sono in bella vista assieme a vecchi sanitari rimossi dai bagni. Infissi che ancora non sono stati sostituiti da quelli nuovi previsti nella progettazione esecutiva per migliorare le performance termiche dell’impianto sportive che ho avuto il piacere di seguire personalmente come amministratore pubblico". A Sartoni "pare piuttosto imprudente che il Comune sia indifferente ad una cosa del genere visto che il Palaterme aperto ventiquattrore al giorno può diventare occasionale ricovero di animali o essere attenzionato da delinquenti o incivili che potrebbero vandalizzarlo così come le basse temperature tipiche del periodo e l’umidità potrebbero creare problemi al parquet. Polvere e pulviscolo che entrano in una struttura permanentemente aperta potrebbero danneggiare l’apparecchiatura elettronica dei nuovi canestri che acquistammo un paio di anni fa senza dimenticare che l’accumularsi di sporcizia poi si tramuterà in costi per una pulizia a lavori conclusi".

Da. Be.