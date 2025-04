Rivoluzione PalaTerme: gru a lavoro sul tetto, due mesi di intervento

Montecatini Terme, 20 aprile 2025 – L’intervento per l’installazione della nuova copertura del PalaTerme è ormai iniziato da qualche giorno. L’azienda Iscom di Verona, una delle poche realtà italiane specializzate in questo tipo di lavoro, ha ricevuto l’intervento in subappalto dall’azienda Finocchiaro di Catania, vincitrice della gara per la ristrutturazione dell’edificio. Luca Bini, assessore ai lavori pubblici, spiega i dettagli di questo intervento, che si svolge in contemporanea con i lavori in muratura per garantire il termine nei tempi previsti. Le due società di pallacanestro di Montecatini, Fabo Herons e Gema, impegnate nel campionato di serie B nazionale, sono in esilio a Lucca e a Pistoia in questi mesi. Il ritardo del cantiere andrebbe a creare gravi problemi a entrambi. «Gli operai di Iscom – spiega Bini – stanno mettendo dei ganci sulla copertura esistente del Palaterme, sopra alla quale sarà installato un nuovo telaio per eliminare le infiltrazioni. Questa parte dell’intervento richiederà circa un paio di mesi, mentre proseguono i lavori all’interno dell’edificio. Potremo così guadagnare tempo e concludere l’opera nei tempi previsti».

L’attuale copertura del PalaTerme si estende lungo una superficie di circa mille metri quadrati. Il telaio che sarà installato e molto leggero e pesa otto chilogrammi al metro quadrato. Nel frattempo all’interno del palazzetto è in corso un intervento sugli impianti idraulici, mentre è stato sostituito il 70% degli infissi è stato sostituito, mentre il nuovo impianto centralizzato di climatizzazione troverà posto sul lato Nord. «Stiamo seguendo anche la parte relativa all’acquisto delle nuove poltroncine – conclude Bini – e del parquet».

I lavori di ristrutturazione del Palaterme, progettati e affidatI dalla giunta di Luca Baroncini, saranno completati attraverso una spesa di circa 2,75 milioni di euro, interamente coperti da fondi pubblici, ottenuti dalla precedente amministrazione. La ditta Finocchiaro ha vinto la gara con un ribasso di oltre il 18%, a cui andrà ad aggiungersi il costo della variante approvata di recente. L’intervento e Iniziato dalla sostituzione degli infissi, che sono parte della più complessa opera miglioramento energetico (miglior gestione caldo–freddo). «Il progetto approvato in giunta – ha spiegato il Comune, dopo l’affidamento dei lavori – intende risolvere i problemi ben dettagliati in sede di commissione pubblico spettacolo, al fine di riportare l’agibilità dagli attuali 2.800 persone fra atleti e spettatori ad una valore che si approssimi alle 5mila persone e possa dare massimo utilizzo alla struttura».