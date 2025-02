Svolta PalaTerme: “Muratura e copertura. Lavori al via ad aprile”

Montecatini Terme (Pistoia), 28 febbraio 2025 – “I lavori per il rifacimento della copertura del Palaterme inizieranno ad aprile, in contemporanea con lo svolgimento dell’intervento sulla parte in muratura. Questo consentirà di recuperare i circa due mesi di ritardo accumulati dal cantiere e di concludere l’opera di ristrutturazione entro la fine di agosto”. Luca Bini, assessore ai lavori pubblici, conferma che la struttura di via Foscolo tornerà utilizzabile nei tempi previsti, senza costringere Herons e La T Gema a prorogare la permanenza fuori da Montecatini per disputare il campionato. La vicenda, nei mesi scorsi, era stata al centro di polemiche e discussioni in consiglio comunale, mentre le società sportive temevano un ulteriore periodo di “esilio”.

“Abbiamo già avvisato le ditte che dovranno rilasciare le certificazioni a fine cantiere – prosegue l’esponente della giunta – di tenersi pronte, in modo da poter produrre le documentazioni nel più breve tempo possibile e non dilatare i tempi. La questione relativa alla copertura del Palaterme ha fatto impiegare più tempo del previsto, in Italia non ci sono molte imprese specializzate in interventi del genere a cui la Finocchiaro Costruzioni di Catania, che si è aggiudicata i lavori, avrebbe potuto subappaltare tutto. Alla fine, l’intervento è stato affidato alla ditta Iscom di Verona, azienda che da tempo si occupa di coperture metalliche. Il costo della variante approvata sul progetto di ristrutturazione sarà coperta con le economie ottenute in sede di gara, rientrando nel budget a disposizione. È stato cambiato il sistema con cui la nuova copertura sarà agganciata sopra a quella esistente, in ottica di sicurezza. In fase di capitolato e di progettazione esecutiva non era stata fatta un’indagine completa”.

I lavori di ristrutturazione del Pala terme, progettati e affidati dalla giunta di Luca Baroncini, saranno completati attraverso una spesa di circa 2,75 milioni di euro, interamente coperti da fondi pubblici, ottenuti dalla precedente amministrazione. Il cantiere è stato affidato a un’impresa siciliana che ha vinto la gara con un ribasso di oltre il 18%, a cui andrà ad aggiungersi il costo della variante approvata di recente. L’intervento e Iniziato dalla sostituzione degli infissi, che sono parte della più complessa opera miglioramento energetico (miglior gestione caldo/freddo). Ad aprile, come annunciato dall’assessore Luca Bini, partirà la nuova copertura dell’impianto. “Il progetto approvato in giunta – ha spiegato il Comune, dopo l’affidamento dei lavori - intende risolvere i problemi ben dettagliati in sede di commissione pubblico spettacolo, al fine di riportare l’agibilità dagli attuali 2.800 persone fra atleti e spettatori ad una valore che si approssimi alle 5mila persone e possa dare massimo utilizzo alla struttura”.

Daniele Bernardini