Montecatini, cantieri ovunque: dal PalaTerme allo stadio Mariotti. E c’è il caso piscina comunale

Montecatini Terme, 17 gennaio 2025 – A che punto sono i lavori di ristrutturazione nei principali impianti sportivi cittadini, progettati e programmati dalla precedente amministrazione comunale? Luca Bini, assessore ai lavori pubblici di Montecatini fa il punto sulla situazione. “La prossima settimana – annuncia – andrà in approvazione la variante relativa alla copertura del progetto relativo al PalaTerme, dove i lavori sono partiti la scorsa estate. È stato cambiato il sistema con cui la nuova copertura sarà agganciata sopra a quella esistente, nell’ottica della sicurezza. In fase di capitolato e di progettazione esecutiva non era stata fatta un’indagine completa. La parte dei lavori non legata a questo aspetto sta procedendo. A breve sarà approvata una nuova variante, che esula dal progetto complessivo, per il cambio del parquet. Nonostante alcuni ritardi iniziali, abbiamo ricevuto la conferma che i lavori saranno completati entro agosto 2025”.

Il progetto di ristrutturazione del PalaTerme, ideato dalla giunta precedente, sarà realizzato attraverso una spesa complessiva di circa 2,75 milioni di euro, interamente coperti da fondi pubblici. Il cantiere è stato affidato a un’impresa siciliana che ha vinto la gara con un ribasso di oltre il 18%. Il progetto intende risolvere i problemi ben noti in sede di commissione pubblico spettacolo, al fine di riportare l’agibilità dagli attuali 2.800 persone fra atleti e spettatori a un valore intorno alle 5mila persone e dare il massimo utilizzo alla struttura.

Sul fronte dello stadio comunale Mariotti, a fine febbraio è previsto l’incarico di appalto integrato per la progettazione delle nuove strutture che saranno inserite nel progetto grazie a ulteriori finanziamenti. “Il ministero delle infrastrutture – ricorda Bini – in seguito alla richiesta della precedente amministrazione, ha ricevuto un finanziamento di 450mila euro, mentre dalla Regione ne abbiamo avuti 600mila. Il bilancio che andrà tra breve in approvazione prevede uno stanziamento aggiuntivo di 200mila euro da parte dell’ente. In questo modo potremo progettare e realizzare la nuova pista di atletica leggera, rifare il manto sintetico del campo sussidiario, sostituire quello in erba del campo principale con un altro in sintetico e ristrutturare la tribunetta. I lavori già in corso dovrebbero finire tra maggio e giugno”. Allo stadio comunale Mariotti, già da fine maggio, sono iniziati i lavori del primo lotto della ristrutturazione, ideata e progettata dalla precedente amministrazione, il cui costo complessivo si aggira intorno a 2,2 milioni di euro.

L’intervento è partito con il recupero, il risanamento e il rinforzo delle strutture in cemento armato della tribuna coperta, comprese le azioni sulle fondazioni e sulla copertura. A questi si aggiunge il rifacimento del manto di copertura, il ripristino del calcestruzzo ammalorato e il rinforzo delle strutture di fondazione. È prevista la demolizione degli spogliatoi esistenti e di parte della ex casa del custode, con la successiva ricostruzione e l’ampliamento, sempre da adibire a spogliatoi, oltreché a nuovi spazi di servizio relativi all’attività sportiva.

Bini ricorda che la prossima settimana partiranno i tanto attesi lavori-tampone, nella parte invernale della piscina comunale. Dureranno quattro settimane, dopodiché il gestore potrà riaprirle.