La riapertura delle piscine è lontana. Spuntano nuovi lavori da eseguire

"Il 5 settembre abbiamo ricevuto la relazione dell’ingegner Paolo Cardelli, relativa agli interventi, conclusi qualche mese fa, per la sicurezza statica delle piscine invernali. Il documento contiene numerose prescrizioni, anche dal punto di vista igienico sanitario, che dovremmo eseguire per consentire la riattivazione dell’impianto, dopo 13 mesi. Sono necessari circa due mezzi e mezzo di lavori, con un costo complessivo di 50mila euro. A fine gennaio termina la nostra gestione. In che modo potremo portare avanti un’opera del genere?". Massimo Ciferi, consigliere del Centro Nuoto Montecatini, ha parlato così, ieri mattina, durante l’audizione davanti alla commissione consiliare attività sportive e sociali, su delega della cooperativa, nelle sale del municipio. Il tema dell’incontro, convocati su richiesta degli esponenti della minoranza, era un bilancio sulla stagione estiva 2025 e la data di riapertura delle piscine invernali. Ciferi ha ricapitolato in breve le vicende che hanno portato alcuni esponenti della minoranza a presentare un’interrogazione sul contenuto della relazione dello studio Lucchesi sull’impianto al chiuso e la decisione del Comune di diffidare la riapertura in attesa dei lavori. Durante l’intervento, la ditta incaricata ha dovuto togliere una rete dal soffitto ed è venuta giù un’unita’ di trattamento dell’acqua. Il confronto tra Comune e Centro Nuoto a questo punto prosegue a un tavolo di confronto per trovare un accordo. Luca Bini, assessore ai lavori pubblici, è stato piuttosto diretto. "Mi sembra di aver capito che il problema di eseguire gli interventi necessari alla riapertura – ha sottolineato – sia legato alla scadenza del contratto di gestione, il 26 gennaio. A questo punto, andremo a vedere di confrontarci per arrivare a un possibile accordo che consenta i lavori ulteriori di cui ha bisogno il settore invernale per poter essere riattivato".

Da. B.