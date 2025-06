San Giuliano Terme: la riqualificazione della piscina supera l’esame ministeriale

San Giuliano Terme (PI), 27 giugno 2025 – Si è concluso con esito positivo il sopralluogo ispettivo condotto la scorsa settimana presso il cantiere della piscina comunale di San Giuliano Terme dai tecnici del Ministero facenti parte del servizio "Sport e Salute". La commissione ispettiva, composta da tre architetti ministeriali, unitamente al Responsabile Unico del Procedimento e al Direttore dei Lavori, oltre ad altre figure tecniche di supporto, ha visionato l'intero cantiere verificando la rispondenza progettuale e l'andamento dei lavori.

Gli ispettori ministeriali hanno attestato che "i lavori sono attualmente in esecuzione" e che "i lavori eseguiti sono conformi al progetto", sottolineando come "non si rilevano criticità". Il documento ha evidenziato esclusivamente la discrepanza rispetto al cronoprogramma iniziale dovuta ai danni causati da atti vandalici e furti che hanno caratterizzato la prima fase dei lavori, rendendo necessaria una variante al progetto originario e un allungamento dei tempi.

Il Comune dovrà ora perfezionare l'invio di alcuni documenti contabili per procedere all'incameramento delle relative risorse vinte col bando ministeriale 'Sport e Periferie'. "Siamo molto soddisfatti dell'esito di questo sopralluogo" - dichiara l'assessora allo Sport Roberta Paolicchi - "La conferma della conformità dei lavori da parte dei tecnici ministeriali rappresenta un importante riconoscimento della qualità dell'intervento che stiamo portando avanti. Nonostante le difficoltà incontrate a causa di atti vandalici che hanno rallentato i tempi, l'opera procede secondo gli standard qualitativi previsti. Continuiamo con determinazione verso l'obiettivo di restituire alla comunità una struttura completamente rinnovata e all'avanguardia".

I lavori di recupero della piscina comunale prevedono il rifacimento della centrale termica, il completo rifacimento del sistema di trattamento acque ed aria, il sistema di smaltimento e trattamento delle acque di sfioro della vasca piscina che è stata oggetto di completa rimozione del rivestimento e sostituito con soluzioni tecnologiche all'avanguardia. Sono stati completamente rifatti gli uffici, l'infermeria, i servizi igienici e gli spogliatoi compreso gli impianti sia del piano terra che del piano primo, oltre alla sostituzione di parte degli infissi, il rifacimento della pavimentazione e altre opere complementari di finitura.

L'investimento complessivo ammonta ad oggi ad euro 1.923.000, di cui 700.000 euro finanziati attraverso il bando ministeriale "Sport e Periferie" e la restante parte con risorse comunali.