CronacaEsempi di tenacia e resilienza. Ospiti speciali al Frantoio di Croci
12 set 2025
GIOVANNA LA PORTA
Cronaca
Esempi di tenacia e resilienza. Ospiti speciali al Frantoio di Croci

ll movimento civico Cittadinanza Attiva Massa e Cozzile è pronto ad esordire col primo evento pubblico tra testimonianze di resilienza,...

Il movimento civico Cittadinanza Attiva Massa e Cozzile è pronto ad esordire col primo evento pubblico tra testimonianze di resilienza, stelle e inclusione sociale. ’Mira Oltre le Stelle – l’unico limite è il cielo’ è organizzato per stasera, 12 settembre alle 19, al Frantoio di Croci; un evento di alta caratura sociale e simbolica organizzato dalla kermesse massese. Alle 20.30, ricco aperitivo con buffet. La quota di partecipazione è di 22 euro.

Nel bellissimo scenario del dehors del Frantoio di Croci, azienda storica del territorio, la serata avrà inizio con un simposio dove tre figure di resilienza, tenacia e resistenza saranno le protagoniste: Alessia Bechelli, giovane campionessa paralimpica di scherma; Rossana Bonciolini, artista e artigiana locale con problematiche motorii; Manuela Maltinti (Nuoto Valdinievole Monsummano), campionessa mondiale di nuoto over 50. Le tre stelle, veri e propri esempi di tenacia, resistenza e abnegazione, condivideranno col pubblico le loro storie, le loro battaglie e la loro testimonianza di forza di volontà. Dopodiché una ricca apericena con prodotti locali dell’azienda agricola delizieranno i palati degli ospiti.

La serata sarà allietata dalla presenza del Gruppo Astrofili Valdinievole Pieri che mostreranno l’osservazione visuale delle costellazioni e l’osservazione guidata ai loro telescopi di stelle doppie, ammassi stellari e di altri oggetti del profondo cielo. Potrà essere osservabile anche il pianeta Saturno, l’unico visibile nel cielo autunnale in orario serale. Le stelle dunque non saranno solo intervistate, ma saranno anche visibili in cielo con la guida di abili esperti. Per gli appassionati, sarà possibile consultare la cartomante Elena Pellicci, lettrice di tarocchi.

