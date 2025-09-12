Al Teatro Pacini torna l’opera di Puccini

Rispettando una consuetudine che, ormai, si rinnova da alcuni anni, il Teatro Pacini torna a ospitare la grande opera del maestro Giacomo Puccini. Questa sera dalle 21 il Maestro Antonio Bellandi dirigerà l’orchestra nei due titoli, ‘Suor Angelica’ e ‘Gianni Schicchi’, gli stessi già portati in scena, la settimana scorsa, a Uzzano Castello, di fronte al Palazzo del Capitano, a coronare la settimana del Concorso Lirico Internazionale ‘Voci In-Canto’. Lo spettacolo gode del patrocinio della Fondazione Puccini di Lucca e del Conservatorio di musica di Shanghai, e vede in scena un importante cast, che vede sul palcoscenico anche i vincitori dell’edizione 2024 del concorso; partecipano alla rappresentazione la Puccini’s Chamber Orchestra, il coro di voci bianche dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini, il gruppo vocale Le Dissonanze, e il coro berlinese Lukas Kantorei, per la regia di Veio Torcigliani, e le scenografie e i costumi di Elena Filippova Bellandi. Nel corso della serata, per chi acquisterà il libretto delle due opere, saranno a disposizione le stampe effettuate su antica carta Magnani dei mastri cartai dell’omonima Impresa Sociale. "Siamo molto contenti di questa serata– afferma l’assessore alla Cultura, Alina Coraci –anche perché si avvia così la stagione musicale del nostro teatro e della scuola civica di musica, diretta dal maestro Bellandi". I biglietti possono essere acquistati in prevendita alla Cartolibreria Alma, in piazza Mazzini, oppure direttamente questa sera o telefonando al numero 0572476449.