La finalissima di Miss Italia. La notte magica di Gaia Pardini: "Sogno la vittoria per Pescia"

Avrà il sostegno anche dei parenti che arriveranno a Porto San Giorgio con un piccolo pullman oltre che da Pescia anche da Genova. Gaia Pardini, la Miss Toscana in carica vive le ultime frenetiche ore di attesa della finalissima di Miss Italia che andrà in scena domani sera in diretta su RaiPlay e RTV San Marino dalla cittadina marchigiana. La ragazza pesciatina che studia scienze sociali (sta preparando la tesi di laurea) e vuole lavorare in un prossimo futuro nei centri antiviolenza sulle donne ha vissuto giorni intensi già oggi vivrà nuove emozioni per i primi verdetti con i titoli nazionali satellite. "Tutte noi quaranta finaliste siamo molto cariche, questa esperienza nelle Marche è servita a me e alle altre anche per scoprire delle potenzialità nascoste – dice Gaia –. Io ho preparato un monologo che ho scritto appositamente che reciterò. Non svelo il tema ma ho cercato di migliorare le mie qualità recitative".

Cosa significa restare due settimane tutte insieme, in una convivenza che sulla carta poteva essere non facile: "Lo pensavo anche io e invece il tempo è volato perché il gruppo delle concorrenti è molto unito – dice Miss Toscana –. Con la mia compagna di stanza è Miss Umbria, Fanny Tardioli è nata un’amicizia vera e martedì quando sarà finito tutto questa esperienza ci mancherà moltissimo e sarà difficile salutarci". Quante speranze di successo pensi di avere? "Sinceramente non lo so. Ognuna di noi ha le sue caratteristiche importanti ed essendo arrivate alla finalissima ha sicuramente qualità. L’importante è esprimersi al massimo delle proprie potenzialità e fare colpo sulla giuria dimostrando di essere noi stesse. Considero la mia esperienza bellissima indipendentemente da come andrà a finire".

La finalissima sarà presentata da Nunzia De Girolamo e le 40 finaliste saranno divise in due squadre di venti. La competizione si articolerà in 7 sfide, pensate per valutare le ragazze non solo per la loro bellezza, ma per il talento e la creatività. Previste prove di portamento, ballo, canto e recitazione. Nelle fasi eliminatorie, prima della scelta della vincitrice, le miss passeranno da 40 a 8, poi da 8 a 4, infine da 4 a 3. In giuria ci saranno Francesca Pascale Alba Parietti, Bianca Luna Santoro, Maurizio Casagrande, Rossella Erra.

Enrico Salvadori