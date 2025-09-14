Estrobilia, Larciano tappezzato di saggine

Chiusura alla grande della manifestazione Estrobilia. Stasera, con inizio alle ore 21.30, in piazza Vittorio Veneto, sarà di scena la storica banda italiana dei Dik Dik. Un gruppo musicale famoso. L’ingresso è gratuito. Intanto prosegue con grande successo la mostra dedicata alla scopa, il prodotto che porta il nome di Larciano in giro per tutti il tutto il mondo. L’inaugurazione, avvenuta venerdì, ha visto la presenza del sindaco di Larciano Lisa Amidei e degli organizzatore Stefania Tielli e Carmela Cerza. Una mostra emozionale e storica con fotografie di famiglie che in passato hanno lavorato nel settore delle scope, cartoline, articoli di giornale che raccontano il rapporto tra questo prodotto e Larciano. Non sono mancate all’interno della stanza che ospita la mostra le scope di saggina. Girando per Larciano, vediamo che tutti gli esercizi commerciali e molte abitazioni hanno messo in mostra una scopa decorata in modo originale. Sono emerse tante idee, alcune delle quali davvero belle. Nel tardo pomeriggio di stasera, una commissione appositamente costituitasi, premierà la persona che ha elaborato la decorazione più originale. Una delle organizzatrici dell’evento Stefania Tielli è entusiasta del successo che ha riscosso l’iniziativa, tesa a mettere al centro di Estrobilia le granate. La partecipazione e l’interesse creato nella comunità di Larciano sono andati oltre ogni rosea previsione. Intanto prosegue la mostra concorso di pittura ’Il Cinghiale’con le opere di pittori affermati ed emergenti.

Massimo Mancini