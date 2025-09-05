Inaugurati gli uffici della Cisl Scuola

"L’attività di un ufficio legale del nostro sindacato, in questa fase, ha un’utilità sempre più forte nel mondo della scuola". Così ha parlato Gian Michele Moscardini, segretario generale della Cisl Scuola Massa Carra-Lucca-Pistoia, ieri pomeriggio in occasione dell’inaugurazione dei nuovi uffici della categoria per questa parte della Toscana in piazza Aldo Rossi 50, nel complesso del Kursaal. Con lui erano presenti anche Roberto Malone, segretario regionale della Cisl Scuola e il segretario nazionale Attilio Varengo. Numerosi iscritti, che hanno partecipato a un convegno organizzato dal sindacato al Grand Hotel Croce di Malta, hanno partecipato alla cerimonia.

Il sindacato ha trovato un nuovo e funzionale spazio dedicato alla consulenza, al coordinamento territoriale e come sede per le tre province dell’ufficio affari legali, coordinato dall’avvocato Mario Ferreri. Le operazioni di allestimento sono state coordinate da Silvia Magrini (referente per la provincia di Pistoia), Daniela Gorgeri e Gabriele Bonfanti, entrambi consiglieri generali.

"Un ringraziamento speciale – spiega il sindacato – da parte dell’organizzazione va a Martina Puppa, assistente del segretario generale, per la grande opera di supporto, indispensabile per iniziative del genere. Cisl Scuola si appresta a vivere il nuovo anno scolastico con rinnovata energia ed entusiasmo, nell’esclusivo interesse dei protagonisti delle nostre comunità scolastiche: alunni, studenti, dirigenti, docenti, personale Ata e tecnico, famiglie e invita tutti a farsi parte attiva nella vita sempre complessa ma entusiasmante delle istituzioni scolastiche, parte fondamentale del territorio". Gli uffici sono stati benedetti da Alberto Tampellini, vicario del vescovo di Pescia, prima che i dirigenti sindacali tagliassero il nastro per l’apertura del nuovo centro sindacale.

Da. B.