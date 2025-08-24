I piani per la polizia municipale. In servizio cinque agenti in più: "E l’organico crescerà ancora"

"Tre nuovi agenti della polizia municipale sono entrati in servizio il 15 luglio, uno è arrivato il 15 agosto, e per il primo settembre ne arriverà un altro ancora. Abbiamo rispettato il piano di assunzioni previsto per il 2025. In questo momento, stiamo lavorando per ottenere due nuovi funzionari entro la fine dell’anno". È soddisfatto l’assessore alla polizia municipale Marco Silvestri per aver mantenuto la parola sui rinforzi dell’organico, non proprio in condizioni ottimali. L’esponente della giunta però sa bene che questo è solo il primo passo per riportare gli uffici in condizioni di rispondere ai bisogni di una realtà complessa come Montecatini. "Dobbiamo continuare ad assumere agenti anche nel 2026 – conferma Silvestri –, insieme a ulteriori funzionari. Al nostro arrivo, lo scorso anno, non abbiamo trovato il comando con una struttura adeguata a rispondere ai numerosi problemi di questa realtà".

L’assessore, insieme al potenziamento degli organici, punta a garantire una presenza sul territorio maggiore da parte della polizia municipale, "obiettivo a cui ci stiamo dedicando già adesso. Anche i controlli degli esercizi commerciali e dei locali devono crescere perché rappresentano un obiettivo importante". Silvestri, nel corso di questo mandato amministrativo, punta a riprendere i controlli sulle residenze, un compito molto importante per la sicurezza. "Non posso ancora annunciare date – spiega – ma si tratta di un compito molto delicato che la polizia municipale svolge a garanzia di tutti i cittadini e può rivelarsi davvero prezioso per tutte le forze dell’ordine".

Le nuove assunzioni in programma, spiega l’esponente della giunta, consentiranno azioni più mirate sui problemi del traffico, tra tutti le verifiche legate ai pullman turistici, e garantire una presenza fissa in alcune zone assai delicate, come piazza del Popolo. "Vogliamo garantire una pattuglia attiva fino alle 2, durante i fine settimana – sottolinea l’assessore Silvestri – in funzione anche le domenica. Una ripartenza concreta dell’attività della polizia municipale passa anche dal piano assunzioni di Montecatini Parcheggi & Servizi. Gli ausiliari della sosta, impegnati a controllare gli spazi della sosta a pagamento, potrebbero aumentare e diventare ausiliari del traffico, che possono contestare le violazioni del codice della strada per la sosta e la fermata e disporre la rimozione di un mezzo in sosta non regolare, laddove è previsto. In questo modo, potremo garantire maggiori controlli anche per il parcheggio dei pullman turistici in città. La sinergia con la società interamente partecipata dal Comune potrebbe rivelarsi senza dubbio utile".

Daniele Bernardini