Giornata senza acqua. Ecco dove

Un’interruzione dell’acqua è prevista questa mattina in vari punti della città per lavorti di Acque sulla rete idrica. Dalle 8 alle 12 sarà sospesa l’erogazione in via Amendola (nel tratto compreso tra via Bovio e via Balducci), via Bovio, (nel tratto compreso tra via Amendola e via San Francesco), via Rosselli (nel tratto tra via Balducci e Bovio), e via San Francesco (nel tratto compreso tra le via Piave e viale lV Novembre). La zona dove non sarà temporaneamente disponibile l’accomprende una fascia importante delle attività turistiche e commerciali di Montecatini, oltre che la parte residenziale. Il gestore del servizio idrico sottolinea che "al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo. In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato a mercoledì 10 settembre, con le stesse modalità". Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800-983389.

Il punto di Acque per la Valdinievole si trova in via Risorgimento 250, a Monsummano. I cittadini vengono ricevuti, esclusivamente su appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30, e il sabato dalle 8.30 alle 12.30. I cittadini, in attesa gni caso,possono fissare gli incontri attraverso il sito www.acque.net. È possibile segnalare guasti e avviare le pratiche di voltura, allacciamento acquedotto e cessazione direttamente online; è possibile anche inviare una segnalazione ad Acque per una perdita idrica, ma anche, ad esempio, per un eventuale guasto a un fontanello o alla rete fognaria.

Da. B.