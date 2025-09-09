Sharon Spimi operata a Pescia dopo la brutta caduta al Toscana

Domenica pomeriggio durante la quarta ed ultima frazione del Giro della Toscana Memorial Michela Fanini per le donne élite che portava le atlete da Lucca a Montecatini Terme, si è verificata una rovinosa caduta nella quale è rimasta coinvolta la marchigiana di origine Sharon Simi, atleta italiana, classe 1997, del Team Born To Win BTC. La Spimi, ricoverata all’ospedale Cosma e Damiano di Pescia, è stata operata ieri mattina con successo, ed è stata omaggiata in ospedale con la maglia di leader delle italiane, in quanto era nona nella classifica generale, prima delle italiane e quindi detentrice della maglia arancione di leader della speciale classifica. La Spimi dovrà osservare un lungo riposo, in pratica stagione finita, avendo riportato nell’incidente la frattura scomposta ed esposta di radio e ulna.

Durante il ricovero aveva confidato al marito di essere dispiaciuta non solo per il problema fisico ma anche perché durante i sanitari, per poter intervenire tempestivamente, le avevano tagliato proprio la maglia arancione, ormai strappata e insanguinata, e che lei avrebbe voluto tenere per ricordo. Il suo desiderio è stato postato dal compagno sul profilo social della Michela Fanini, la società organizzatrice, che ha risposto subito presente.

Il presidente e patron del Giro Brunello Fanini è partito subito alla volta del nosocomio di Pescia per portarle una nuova maglia arancione strappandole un sorriso in un momento così difficile e che ha ringraziato per il gesto dell’organizzatore e dello sponsor. Con lui c’era anche Daniele Martinelli, titolare dell’azienda Cento Arredamenti, sponsor della maglia, che ha voluto essere presente per portare un po’ di conforto alla ciclista. Per la cronaca la ragazza è stata operata dal dottor Giovanni Chiesa; l’intervento è perfettamente riuscito anche se per rivedere in bici Sharon Spimi bisognerà attendere, come abbiamo detto, la prossima stagione. Per la cronaca, dopo aver vinto la penultima tappa sul traguardo lucchese di Segromigno in Piano, ed aver indossato la maglia rosa di leader della classifica, l’olandese Eline Jansen si è affermata anche nella quarta e ultima frazione del Toscana che ha portato le atlete dalle mura di Lucca a Montecatini Terme, conquistando il successo finale nel Giro 2025.

Antonio Mannori