Lettera anonima in Comune. Accuse ai gestori di Parco Valch

A fine stagione, il presidente della Asd Pinocchio Sport, Alessio Spelletti, affiancato dai consiglieri Claudio Benedetti, Antonio Travaglini e Claudia Bellandi, ha presentato un bilancio dell’attività svolta negli ultimi mesi a Parco Valch, la struttura che il Comune di Pescia gli ha affidato in gestione. Oltre cinquanta gli eventi pubblici e privati organizzati, domenica prossima l’ultimo: ‘En… Duri’, giornata dedicata alla mountain bike e all’enduro organizzata dall’Asd I Nani Svizzeri.

Spelletti e Travaglini denunciano anche il brutto episodio che si è verificato nei giorni scorsi, quando in Comune è arrivata una lettera anonima che li accusa di vari reati, a partire dall’abuso edilizio. "Siamo stati convocati nella sede della polizia municipale – spiegano – che ci ha detto che c’era un’indagine in corso. Noi non abbiamo niente da nascondere. Quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto con tutti i permessi, sia del Comune che della Sovrintendenza, con fondi nostri derivanti dal bando ‘Piccole Bellezze’ della Fondazione Cassa di Risparmio. Sarebbe stato meglio se, prima di indagarci, ci avessero ascoltati". "Non vorrei che la mia carica di consigliere comunale abbia influito – conclude Spelletti –. Noi siamo contenti di essere stati, in questi mesi, un punto di riferimento per la città".