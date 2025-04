Dalle Feste Grosse a SaràBanda. Sacro, tradizione e divertimento. Pescia pronta a fare il pienone

In arrivo una serie di eventi, sia a carattere religioso che civile, a Pescia. Dalle Feste Grosse per il Ss. Crocifisso al 25 aprile, con le iniziative istituzionali e SaraBanda, i mercatini, le Feste Medievali. "Aspettiamo tanti visitatori in una città sempre più accogliente", dice il sindaco Riccardo Franchi. Don Valerio Mugnaini parla delle Feste Grosse: "Pescia è cuore pulsante della Dioces. Già stasera il Vescovo monsignor Fausto Tardelli accenderà la luminaria delle chiese della città. Per avvicinarsi al mondo dei giovani, martedì 29 arriva il prete tiktoker, don Ambrogio Mazzai, con la catechesi Dalla Croce al Paradiso. Il 2 maggio è prevista la tradizionale processione con la luminaria in tutta la città: partirà dalla Cattedrale per raggiungere la Chiesa di S. Francesco, proseguirà per S. Stefano, poi in piazza, salutando la Misericordia e il Santuario della Madonna di Piè di Piazza, quindi raggiungerà la Pubblica Assistenza, per tornare in Cattedrale passando dal ponte del Duomo. Per tutelare il trecentesco Ss.Crocifisso, in processione sarà portata la copia cinquecentesca conservata a Santo Stefano. Il clou il 3 maggio: al mattino la Compagnia del Ss. Crocifisso distribuirà il Pane Benedetto, nel pomeriggio sono sospese le Messe in tutte le parrocchie, per la celebrazione solenne in Cattedrale presieduta dal Cardinale Angelo Bagnasco".

Fabrizio Michelotti della Lega dei Rioni ha parlato delle Feste Medievali, il 3 e 4 maggio: "Ogni rione proporrà taverne e attività. Una rappresentanza di oltre 150 figuranti parteciperà alla processione del 2 maggio, in particolare tanti ragazzi". "Per la seconda volta in pochi mesi- sottolinea Paolo Biagini, Pinocchio 3000 –tanti soggetti diversi sono riuniti attorno a un tavolo per organizzare iniziative".

Il 25 aprile: al mattino, le celebrazioni istituzionali, la Messa e il corteo. Nel pomeriggio, al fianco di Bancarelle in Piazza, ’SaraBanda’, organizzata da Anpi, circolo Arci Agorà e associazione Terzo Tempo. "Alle celebrazioni del mattino parteciperanno anche i ragazzi del Seminario della Costituzione – conclude il presidente Anpi, Sergio Tintori – che leggeranno alcune interviste fatte alle persone che hanno vissuto gli anni della guerra".

Emanuele Cutsodontis