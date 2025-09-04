Countdown per il Toscana in viale Verdi

Il Giro della Toscana Internazionale femminile inizia oggi a Viareggio con la tappa di apertura. è conto alla rovescia per il gran finale della manifestazione che si terrà a Montecatini Terme, sede dell’arrivo in viale Verdi della quarta e ultima frazione che domenica prossima prenderà il via da Lucca. Sullo splendido lungomare del capoluogo versiliese (e su alcune strade adiacenti alla pineta) le 28 formazioni (168 atlete al via provenienti di 40 Paesi) che prenderanno parte a questa ventinovesima edizione si daranno battaglia per conquistare la prima maglia rosa di leader della corsa in una suggestiva cronometro a squadre; una gara che si vince non solo con la forza dei vari elementi (6 cicliste per team, con il rilevamento tempo sulla quarta arrivata), ma con l’affiatamento e, soprattutto, la tattica. La cronosquadre viene ripresentata con entusiasmo dall’organizzazione dopo il grande successo ottenuto dal 2006 al 2011, quando furono proprio le strade viareggine a proporre questa inusuale provo contro il tempo, almeno al femminile. Viareggio sarà invasa da una carovana di oltre 500 persone fra atlete (170 circa), staff e personale dell’organizzazione.

La prima squadra prenderà il via alle 16.00, l’ultima muoverà le prime pedalate intorno alle 17.30. Alle 17.45 in viale Belluomini (dove è posta la partenza e l’arrivo), infine, ci sarà la premiazione e la vestizione delle maglie. L’organizzazione dl Toscana è firmata da patron Brunello Fanini (nella foto) e dal suo gruppo della Michela Fanini. Il Giro è dedicato all’indimenticabile Michela Fanini e a mamma Giulietta, rispettivamente figlia e moglie di patron Brunello Fanini.