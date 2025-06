C’è il Giro del Montalbano. I favoriti dei 158 in gara

Tra le 25 squadre iscritte al 69° Giro del Montalbano in programma domenica a Bacchereto ce ne è una, la MG Kvis Costruzioni e Ambiente che punta al bis consecutivo, dopo la vittoria per distacco al termine di una prestazione splendida, ottenuta lo scorso anno da Benjamin Granger. L’atleta inglese sarà presente anche domenica tra i 158 atleti, élite e under 23 che daranno vita alla classica nazionale per élite e under 23 organizzata dal G.S. Bacchereto presieduto da Marco Degl’Innocenti e dalla U.C. Seanese Corse di Marco e Filippo Fuochi. Oltre a Granger la squadra potrà contare su Cantoni, Carrò e Parravano, quest’ultimo adatto al tipo di finale in salita per raggiungere il traguardo di Piazza Giuseppe Verdi, storica sede di arrivo. La gara ricorderà Luigi Bellini e Luciano Lenzi (storici promotori nel 1954 della corsa) oltre a Carlo Drovandi, con il patrocinio della Regione Toscana, Provincia di Prato, Comuni di Carmignano e Poggio a Caiano e delle locali Associazioni turistiche pro Loco. Un legame che unisce il territorio e le due ruote, storia e tradizione, passione ed impegno. Favoriti: oltre a quelli citati segnaliamo Rigatti, Bagatin, il colombiano Camargo, Ansaloni, Lucca, Innocenti, De Totto, Frius, Salvadori, Piccini, Crescioli, Laino, Bracalente. Ritrovo alla la sede della Filarmonica Verdi mentre saranno 157 i chilometri con il via ufficioso alle 13,20 e ufficiale da Seano dieci minuti più tardi. Quattro i passaggi dal traguardo di Bacchereto e dal "muro" di Madonna del Papa.

Antonio Mannori