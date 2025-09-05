Bianca Santoro è l’ospite a ’Le confidenze’

Questa sera alle 20.30 Bianca Luna Santoro sarà la protagonista del secondo appuntamento della rubrica ’Le confidenze di Acqua in bocca ma non troppo’ al Gran Caffè Gambrinus di Montecatini Terme. La fashion editor e inviata per la trasmissione televisiva Camper di Rai 1 sarà intervistata da Simona Peselli. Segreti, progetti, avventure e naturalmente ‘confidenze ‘ della protagonista saranno svelate agli spettatori. Una passione vera per la moda e un sogno che si realizza per la giornalista della Rai Bianca Luna Santoro che dal 2022 conduce il programma Camper, ‘trasportando’ il pubblico televisivo in luoghi glamour e di tendenza, ma non solo. "Amo tutto ciò che è legato al made in Italy – spiega Bianca Santoro – e cerco di valorizzare quello che di speciale è prodotto nel nostro Paese. Collaboro da anni anche con il giornale Grazia, dove mi dedico a scrivere di moda italiana". La nuova gestione del Gran Caffè Gambrinus ha inaugurato la stagione turistica proponendo un locale completamente restaurato nei minimi particolari, che rispetta lo stile liberty che lo caratterizza. Il Gambrinus su progetto degli architetti Bernardini e Giusti comincia ad accogliere un pubblico raffinato ed esigente nel 1919 e resistendo al tempo ancora oggi si propone a pochi passi dal centro cittadino come un’isola raffinata.

I talk show al Gambrinus con ’Acqua in bocca’ continueranno coinvolgendo ospiti famosi del mondo dello spettacolo, del cinema, della musica e dello sport.