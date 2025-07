Ai Talk in Villa si parla del caso. Liliana Resinovich

Domani sera prenderà il via la prima edizione di "Talk in Villa", il salotto culturale estivo curato dal quotidiano online La Gazzetta del Serchio, con il patrocinio del Circolo della Stampa di Lucca, che sarà ospitato nel giardino di Villa Bernardini a Piano di Coreglia, nel comune di Coreglia Antelminelli, e caratterizzato da sei appuntamenti che si terranno fino al 29 agosto.

Si parte subito con un caso mediatico nazionale: quello di Liliana Resinovich, la donna scomparsa da Trieste il 14 dicembre del 2021 e ritrovata, senza vita, il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell’ex manicomio. Ospiti del primo appuntamento della rassegna "Talk in Villa" saranno il criminologo Davide Cannella (foto) e il marito di Liliana Sebastiano Visintin. "Il caso Liliana Resinovich, qualcosa non torna?" Questo, il titolo dell’incontro. Cannella, criminologo e investigatore privato con al suo attivo numerosi e importanti casi di cronaca nera, dal Mostro di Firenze alla Circe della Versilia, fino a Roberta Ragusa e a Elena Ceste, cercherà di fare chiarezza sui punti più discussi della vicenda che ha letteralmente diviso l’Italia tra innocentisti e colpevolisti.

Cannella, da tempo, sta affiancando Sebastiano Visintin (ora indagato per la morte della moglie) in questo intricato percorso che si protrae da oltre tre anni e mezzo. I due ospiti risponderanno alle domande più ostiche di questo caso giudiziario che sembra non avere fine. Presente all’evento anche una troupe di Quarto Grado, la trasmissione di Rete 4 che si occupa, ogni venerdì, di cronaca nera. con la giornalista Valentina Graziosi. Incontro previsto per le 21 a ingresso libero.

Fio. Co