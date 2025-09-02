Arriva la Cisl Scuola. La nuova sede al Kursaal. Meeting al Croce di Malta

La Cisl Scuola delle province di Pistoia, Lucca e Massa e Carrara, è pronta per un appuntamento importante a Montecatini. Giovedì 4 settembre sarà una giornata intensa per la categoria, guidata da Gian Michele Mostardini, segretario generale, eletto lo scorso 4 aprile. L’appuntamento, a partire dalle 9.15, nelle sale del Grand Hotel Croce di Malta, in viale IV Novembre, è con la decima giornata Rsu e delegati, un’iniziativa di formazione, comunicazione e confronto, che coinvolgerà tutte le rappresentanze sindacali presenti all’interno delle istituzioni scolastiche. Interverranno Attilio Varengo (segretario nazionale Cisl Scuola), Roberto Malzone (segretario regionale Cisl scuola), e Angela Desideri (dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Sestini di Agliana), che terrà l’intervento tecnico centrale. Saranno inoltre presentate alcune azioni progettuali rivolte alle scuole per l’anno scolastico che sta per iniziare, coordinate dalla docente Tiziana Bianchini. Saranno presenti anche i collaboratori di tutti gli uffici zonali, ai quali tanti lavoratori della scuola si rivolgono per le loro esigenze.

Nel pomeriggio, alle 16.15, l’iniziativa si sposterà dall’Hotel Croce di Malta, verso piazza Aldo Rossi 50, per l’inaugurazione della nuova sede di Cisl Scuola Toscana Nord all’interno del Kursaal. Si tratta di un nuovo e funzionale spazio dedicato alla consulenza, al coordinamento territoriale e come sede per le tre province dell’ufficio affari legali, coordinato dall’avvocato Mario Ferreri. Le operazioni di allestimento sono state coordinate da Silvia Magrini (referente per la provincia di Pistoia), Daniela Gorgeri e Gabriele Bonfanti, entrambi consiglieri generali. Tutti coloro che lo desiderano sono invitati a partecipare a questa nuova apertura. Un ringraziamento speciale da parte dell’organizzazione va a Martina Puppa, assistente del segretario generale, per la grande opera di supporto, indispensabile per iniziative del genere. Cisl Scuola si appresta a vivere il nuovo anno scolastico con rinnovata energia ed entusiasmo, nell’esclusivo interesse dei protagonisti delle nostre Comunità scolastiche: alunni, studenti, dirigenti, docenti, personale Ata e tecnico, famiglie e invita tutti a farsi parte attiva nella vita sempre complessa ma entusiasmante delle istituzioni scolastiche, parte fondamentale del territorio.