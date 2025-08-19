Arrestato per resistenza al fermo dei carabinieri

I carabinieri gli avevano chiesto di mostrare i documenti, ma lui aveva rifiutato in modo energico. La sua resistenza era presto degenerata in offese e un tentativo di mettere le mani addosso ai militari. Alla fine, davanti a numerosi testimoni, uno straniero è arrestato in centro dai carabinieri della Compagnia di Montecatini per violenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Il fatto è avvenuto durante i controlli straordinari organizzati dall’Arma nel fine settimana di Ferragosto nelle principali realtà turistiche della provincia, come Montecatini. Sono stati impiegati 174 militari per un totale di 87 pattuglie automontate delle Stazioni Carabinieri e dei nuclei operativi. Durante il servizio sono stati controllati 278 veicoli e 625 persone nonché 61 esercizi pubblici. Nel corso delle operazioni di controllo alla circolazione stradale e dei cittadini a piedi sono state elevate 15 contravvenzioni al codice della strada e segnalate 2 persone alla prefettura, poiché trovate in possesso di sostanza stupefacente. I controlli con l’etilometro hanno anche permesso di prevenire l’eccessivo uso ed abuso di alcolici, responsabile del maggior numero di incidenti stradali in particolar modo durante i fine settimana. Sono state denunciate due persone per furto e una per guida in stato di ebbrezza. Il lavoro di controllo e prevenzione svolto dai carabinieri del comando provinciale di Pistoia ha quindi consentito il regolare svolgimento delle giornate di festa permettendo a tutti i cittadini di trascorrerle in tranquillità e sicurezza.

I controlli sono stati incentrati ad assicurare il rispetto della legalità sul territorio, a prevenire e reprimere le tipologie di reati predatori, lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti, ma anche al controllo dell’aumentata viabilità e alla vigilanza nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile in occasione della movida, così da garantire il sereno andamento del tradizionale periodo di riposo e svago.