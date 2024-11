“Urto fatale di un camion”, un altro albero a terra. Prosegue il piano dei tagli

Montecatini Terme, 14 novembre 2024 – Nelle prime ore della mattinata di ieri è crollato un altro albero, questa volta in via Melani. Lo ha urtato un camion, assicurano dal municipio. E adesso è caccia al responsabile dell’atto che, seppur involontario, ha causato un danno importante al Comune. Fortunatamente, in quel momento in strada non c’era nessuno. Ma il sindaco Claudio Del Rosso puntualizza: “Siamo consapevoli, fin dal nostro insediamento, dei gravi problemi del verde cittadino e pertanto stiamo lavorando per affidare a un tecnico un controllo pianificato di tutte le aree cittadine”. Altra questione da risolvere riguarda il sistema di video sorveglianza che, in casi come quello di ieri mattina in via Melani, è fondamentale per ricercare i responsabili dei danni a persone e cose. “C’è un progetto ed è già a buon punto – assicura il primo cittadino –: stiamo lavorando per finanziarlo”.

Ma torniamo alla questione degli alberi. L’amministrazione ha già fatto propria l’esigenza di prevenire i rischi legati alla caduta delle piante più vecchie e rimettere a posto uno dei settori più in sofferenza negli ultimi decenni. Sicuramente, anche l’albero crollato ieri in via Melani aveva le radici ormai malmesse, a giudicare dalle foto.

Proprio in quest’ottica, in attesa del monitoraggio che verrà svolto da un agronomo specializzato, sono già partiti alcuni interventi per la rimozione di sette alberi in viale Bustichini e in viale Marconi. “Lunedì scorso – dice Luca Bini, assessore ai lavori pubblici e all’ambiente – è stato rimosso un pino vicino al minigolf. Da martedì notte gli operai sono all’opera in viale Marconi ed entro venerdì dovrebbero concludere l’opera”. Ma sarà soltanto l’inizio. “In base ai nuovi studi che affideremo a breve – aggiunge Bini – andremo avanti con altri tagli. La mappa è da definire. Sfortunatamente, al nostro arrivo alla guida amministrativa, ci siamo resi subito conto che la città non era dotata di un piano strutturale di manutenzione costante e puntuale delle aree verdi. Questa situazione ha creato e continua a creare disagi. Servono tempo e fondi – conclude l’assessore – per poter mettere la città in sicurezza e far tornare le aree verdi ad essere fruibili e decorose”.