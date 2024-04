Undici pini da abbattere, è partito l’intervento in via Sardegna. Cedimenti iniziati anni fa

Montecatini (Pistoia), 9 aprile 2024 – I lavori per l’abbattimento sono iniziati ieri mattina. Come annunciato dal vicesindaco Alessandro Sartoni, il Comune ha individuato una serie di pini in via Sardegna che era meglio tagliare. "La decisione – ha spiegato l’esponente della giunta – è stata presa in seguito alla realizzazione di prove a trazione con metodo dinamico su alcuni alberi presenti nella strada, avviato a metà del 2023. In seguito a questo studio, e per garantire la sicurezza dei residenti e di chi si trova a transitare in quella strada, che è prioritaria ed imprescindibile, prima che vengano conclusi i lavori stradali del progetto generale (realizzazione pista ciclabile, impianto irrigazione, piantumazione nuovi alberi e arbusti, asfaltatura complessivo della strada), in settimana entrante provvederemo a effettuare 11 abbattimenti di pini". Il Comune è ormai da anni alle prese con la sostituzione delle alberature, crollate o a rischio, a Montecatini. La città, per decenni, ha goduto di un numero di piante ad alto fusto invidiato in tutta Italia. Purtroppo gli alberi sono creature viventi, con un ciclo destinato a esaurirsi. Così, nel 2016, la pineta, passata negli anni precedenti sotto la proprietà e la competenza del Comune, in quel periodo guidato da Giuseppe Bellandi, ha iniziato a mostrare i segni del tempo. I grandi pini hanno iniziato a cadere e, per fortuna, non hanno procurato danni molto gravi.

Peggio è andata lo scorso anno, a novembre, alle Terme La Salute, dove era in allestimento la Baita di Babbo Natale. Una grande quercia, all’ingresso dell’edificio di competenza della società, è crollata all’improvviso, ferendo con la chioma sette persone, per fortuna in modo non grave. I nubifragi di novembre hanno causato la caduta di oltre dieci alberi in città, uno dei quali, in viale Bustichini, è arrivato alle porte di un’abitazione. Il Comune, impegnato a prevenire le situazioni più a rischio, ha successivamente individuato 25 alberi in varie zone della città che avrebbe dovuto abbattere secondo un piano eseguito nei mesi successivi. Adesso, è arrivata anche la necessità di intervenire in via Sardegna. I pini, piante che hanno contribuito a rendere celebre nel mondo Montecatini, si sono rivelate piante molto difficili da gestire in un tessuto urbano, anche per il loro apparato radicale.

Da.B.