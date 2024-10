Montecatini, monitoraggio sugli alberi: 7 saranno abbattuti. “Controllo pianificato”

Montecatini Terme, 28 ottobre 2024 – Il Comune punta ad avviare un controllo pianificato di tutte le aree verdi presenti in città. L’amministrazione vuole prevenire i rischi legati alla caduta delle piante più vecchie e rimettere a posto uno dei settori più in sofferenza negli ultimi decenni. Luca Bini, assessore ai Lavori pubblici e all’Ambiente torna a parlare del crollo dell’ippocastano e dei problemi legati alla manutenzione del verde in città. “Montecatini è la città del verde – ricorda – È questo il nostro auspicio ed il nostro obiettivo. Purtroppo, al nostro arrivo alla guida amministrativa, abbiamo trovato una situazione critica e paradossale: Montecatini Terme non aveva un piano strutturale di manutenzione costante e puntuale delle aree verdi. Questa situazione ha creato i disagi che vediamo tutt’ora, compresa la caduta dell’albero in via Magnani accaduta giovedì scorso”. L’esponente della Giunta annuncia l’obiettivo dell’amministrazione. “Da troppi anni – sottolinea - Montecatini Terme agisce in emergenza e tende a riparare e sistemare situazioni in maniera caotica e solo in caso di necessità. Da quando mi sono insediato, ho iniziato un percorso diverso e virtuoso: lavorare affinché la città possa avere un controllo organizzato e pianificato di tutte le aree verdi, così da poter arrivare a regime e poter intervenire prevenendo problematiche invece di essere obbligati a porre rimedio a cose fatte”. L’assessore mette subito in chiaro che non sarà semplice arrivare a un simile livello. In ogni caso, secondo Bini, Montecatini deve rimanere su livelli alti anche in questo ambito, recuperando le posizioni perse.

“Devo essere sincero – sottolinea - non sarà un percorso breve: stiamo collaborando a stretto contatto con l’azienda appaltatrice della manutenzione del verde perché sia intrapresa questa strada e nello stesso tempo ci stiamo occupando delle emergenze che ancora troppo spesso capitano. Servono tempo e fondi per poter mettere la città totalmente in sicurezza e far tornare le aree verdi ad essere totalmente fruibili e decorose”.

Il problema principale, senza dubbio, è costituito dai pini. Gli esperti, oggi, ritengono che i pini non siano assolutamente piante adatte per i contesti urbani, ma nei primi del Novecento erano uno dei simboli della salute. Montecatini deve quindi affrontare un problema piuttosto importante, andando a intervenire su piante che sono legate alla sua storia e alla sua immagine. Da mercoledì, come già annunciato, sette alberi di questo tipo, ormai a rischio, saranno abbattuti in viale Marconi, mentre, di seguito, altri tre saranno tagliati in viale Bustichini.

Da.B.