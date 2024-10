Pini e altri alberi a rischio. Si parte con il piano tagli

"Si rende necessario procedere a un ulteriore abbattimento di pini e alberi che sono stati dichiarati a rischio caduta". L’annuncio del taglio di altre piante malate in viale Marconi in programma mercoledì prossimo, arriva dall’amministrazione comunale. "L’operazione prenderà il via (salvo condizioni meteo avverse) mercoledì 30 ottobre – conferma l’ente - e proseguirà nei giorni successivi, fino a completamento dei lavori. La strada interessata sarà viale Marconi che ovviamente sarà chiusa. Preghiamo la cittadinanza di prendere nota della chiusura di tale strada , anche in considerazione dell’accesso ai complessi scolastici. Ci scusiamo per il disagio , ma l’incolumità pubblica ha la priorità assoluta". Il Comune è ormai da anni alle prese con la sostituzione delle alberature, crollate o a rischio, a Montecatini. La città, per decenni, ha goduto di un numero di piante ad alto fusto invidiato in tutta Italia. Purtroppo gli alberi sono creature viventi, con un ciclo destinato a esaurirsi. Così, nel 2016, la pineta, passata negli anni precedenti sotto la proprietà e la competenza del Comune, in quel periodo guidato da Giuseppe Bellandi, ha iniziato a mostrare I segni del tempo trascorso dalla sua creazione. I grandi pini hanno iniziato a cadere e, per fortuna, non hanno procurato danni molto gravi. Peggio è andata lo scorso anno, a novembre, alle Terme La Salute, dove era in allestimento la Baita di Babbo Natale. Una grande quercia, all’ingresso dell’edificio di competenza della società, è crollata all’improvviso, ferendo con la chioma sette persone, per fortuna in modo non grave. Il fatto ha destato profonda preoccupazione e grande sconcerto in città, anche perché avvenuto in un momento delicato come quello natelizio. I nubifragi avvenuti lo scorso anno, a novembre hanno causato la caduta di oltre dieci alberi in città, uno dei quali, in viale Bustichini, è arrivato alle porte di un’abitazione.

I pini, piante che hanno contribuito a rendere celebre nel mondo Montecatini, si sono rivelate piante molto difficili da gestire in un tessuto urbano, anche per il loro apparato. Così, con il passare del tempo, è arrivato anche il termine della loro vita e diverse di queste maestose piante sono spesso rimaste in piedi pur essendo morte. Gli esperti, oggi, ritengono che i pini non siano assolutamente piante adatte per i contesti urbani, ma nei primi del Novecento erano uno dei simboli della salute. Montecatini deve quindi affrontare un problema piuttosto importante, andando a intervenire su piante che sono legate alla sua storia e alla sua immagine.

Daniele Bernardini