Aiuto a un senza tetto in corso Matteotti

Quell’uomo si trovava in una condizione di profondo disagio, solo e sdraiato su una panchina. Dopo la segnalazione di un cittadino, l’uomo è stato trovato dagli agenti della polizia municipale in corso Matteotti. Jessica Zucconi, assessore ai servizi sociali, e Marco Silvestri, titolare della delega alla polizia municipale, hanno attivato la polizia locale, che ha verificato la situazione riscontrando problematiche di salute, per le quali è stato richiesto l’intervento del Seus Toscana, il servizio di emergenza–urgenza sociale. La persona, non residente a Montecatini, era già stata ospitata in strutture dedicate, ma aveva rifiutato ulteriori forme di assistenza. Casistiche queste, purtroppo non isolate. L’episodio conferma l’importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini. L’amministrazione, attraverso il sindaco Claudio Del Rosso, invita la cittadinanza a continuare a segnalare situazioni di disagio e comportamenti che possano compromettere sicurezza e decoro urbano, rivolgendosi in particolare alla polizia municipale.

Le segnalazioni al Seus partono dai soggetti pubblici (servizi sociali territoriali, forze dell’ordine, dipartimento dell’emergenza urgenza sanitaria e altri servizi sanitari) e da altri soggetti del territorio che si trovino di fronte ad una situazione di emergenza-urgenza sociale personale o familiare (dalle situazioni di violenza e abuso nel percorso Rete Codice Rosa, all’abbandono, alla non autosufficienza, agli abusi e maltrattamenti ma anche alle condizioni di povertà), a un evento calamitoso o ad una situazione di emergenza climatica, che richiedano un pronto intervento. A seguito della segnalazione, la centrale operativa del Seus interessata effettua la valutazione professionale e fornisce una assistenza immediata per la fase emergenziale attraverso l’attivazione delle professionalità necessarie.

Da. B.