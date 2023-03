Meteo: l’inverno che non ti aspetti. Cosa cambia in Toscana. Ecco da quando

Previsioni meteo, in Toscana tornano le piogge

Firenze, 23 marzo 2023 – Meteo, la primavera è entrata a grandi passi nel nostro Paese, in particolare in Toscana si registrano temperature nelle ore centrali della giornata intorno ai 18 gradi.

Torna l’ora legale: ecco quando

Dunque in questo periodo dell’anno il sole vince sulla luna: fino all`equinozio d’autunno le ore di luce saranno sempre maggiori di quelle di buio, il che significa che gradualmente le giornate tenderanno a scaldarsi sempre più.

Tanta luce, tanto sole e dalla prossima domenica entrerà in vigore anche l’ora legale con tramonti verso le ore 19.30.

Ma attenzione, l'alta pressione e il bel tempo saranno protagonisti fino a sabato: tra domenica e lunedì una perturbazione intensa potrebbe arrivare dall'Atlantico, saltando ancora una volta il siccitoso Nord-Ovest. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, secondo le quali all'inizio della prossima settimana i fenomeni saranno in estensione anche al Centro-Sud dove le temperature caleranno con possibilità anche di neve anche su Alpi e Appennino.

«Le precipitazioni arriveranno dalla giornata di domenica ad iniziare dall'arco alpino con qualche nevicata oltre i 1200 metri. I fenomeni piovaschi saranno effimeri al Nord - aggiunge - e si sposteranno subito verso il Centro-Sud dove invece avremo un carico di maltempo. Tra lunedì e martedì rientreremo per un pò nella stagione che ci ha appena lasciati: arriverà l'inverno sul versante adriatico con nevicate fino a 500-700 metri ed un crollo termico da lunedì a mercoledì di almeno 10 gradi. Il passaggio dovrebbe essere veloce e lasciare strascichi sul basso adriatico per qualche ora in più, ma in generale poi ritornerà la Primavera».

Giovedì 23. Al nord: bel tempo salvo pioviggine in Liguria. Al Centro: soleggiato salvo nubi marittime in Toscana. Al sud: sole e più caldo.

Venerdì 24. Al nord: piogge sulle Alpi, sole altrove. Al Centro: soleggiato, nubi sparse in Toscana. Al sud: sole e ancora più caldo.

Tendenza: clima primaverile, rare piogge se non qualcuna sulle Alpi e in Liguria; caldo estivo in Sicilia con 26-28°C nel weekend, mentre peggiora da domenica al Centro-Nord.

Giovedì 23: Nuvoloso sulle zone settentrionali per nubi in prevalenza basse; possibili brevi e deboli piogge sui rilievi. Parzialmente nuvoloso altrove. Schiarite dal pomeriggio. Venti: deboli-moderati occidentali. Mari: mossi a nord di Capraia. Poco mossi altrove. Temperature: stazionarie sia le minime che le massime (in calo sui rilievi).

Venerdì 24: parzialmente nuvoloso con addensamenti più consistenti sulle zone settentrionali. Deboli pioviggini sui rilievi di nord ovest. Possibili schiarite nel pomeriggio. Venti: deboli di Scirocco con rinforzi fino a moderati su Arcipelago e costa. Mari: mossi a nord di Capraia. Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime stazionarie.

Sabato 25: parzialmente nuvoloso. Possibili deboli piogge sulle zone meridionali e settentrionali della regione. Venti: deboli da sud/sud-est. Mari: mossi. Temperature: stazionarie.