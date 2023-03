Meteo: è esplosa la primavera ma occhio alla fine marzo. Ecco cosa accade

Prevalenza di sole nel weekend

Firenze, 21 marzo 2023 - Belle giornate primaverili, ma ancora è presto per il cambio dell’armadio. Cosa dobbiamo aspettarci da questa primavera appena iniziata? Lo chiediamo alla sala meteo del Lamma. “Fino a sabato prossimo - ci rispondono, - avremo giornate in prevalenza soleggiate, con giusto qualche nebbia o foschia la mattina o la sera. Insomma, una settimana tipicamente primaverile, con minime intorno ai 5 gradi e massime di 18-20, un po’ superiori alla media del periodo”. Fino al 25 marzo possiamo goderci il sole, che potrebbe essere un po’ oscurato solo il 23, quando sull’Appennino potrebbe verificarsi qualche isolata pioviggine. Da domenica 26 ecco però arrivare delle nubi, strascico di una perturbazione che interesserà in maniera più diretta le Alpi. Passata la perturbazione, il 27 e il 28 marzo scenderanno le temperature, che torneranno ad essere quasi invernali. “Nessuna eccezionalità - dicono dal Lamma -. Si tratta di normali oscillazioni del periodo”.

Oggi, 21 marzo

Sereno o poco nuvoloso. Dalla tarda mattinata velature in arrivo dal mare e locali addensamenti pomeridiani nell'interno, ma senza precipitazioni.

Venti: deboli variabili con prevalente componente nord occidentale su costa e Arcipelago.

Mari: poco mossi, localmente mossi a sud dell'Elba.

Temperature: massime in aumento con punte di 18-20 gradi in pianura.

22 marzo

Poco nuvoloso salvo nebbie o foschie prime ore del mattino e sera sul valdarno medio e inferiore in particolare.

Venti: deboli sulle zone interne in temporaneo rinforzo da ovest nel pomeriggio sul nord della regione. Localmente moderati di Libeccio in Arcipelago.

Mari: in prevalenza poco mossi. Mossi al largo a nord di Capraia.

Temperature: minime in aumento, massime quasi stazionarie o in lieve diminuzione.

23 marzo

Nuvoloso sulle zone settentrionali per nubi in prevalenza basse; possibili brevi e deboli piogge sui rilievi. Parzialmente nuvoloso altrove. Schiarite dal pomeriggio.

Venti: deboli-moderati occidentali.

Mari: mossi a nord di Capraia. Poco mossi altrove.

Temperature: stazionarie sia le minime che le massime (in calo sui rilievi).