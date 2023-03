Meteo Toscana, marzo meno “pazzerello”: la primavera comincia con un caldo vero

Firenze, 17 marzo 2023 – Marzo pazzerello? In realtà negli ultimi tempi il cambiamento climatico lo ha reso più stabile. Almeno così sembra in Toscana, secondo quanto spiegano dal consorzio Lamma.

"Marzo è uno dei mesi in cui si vedono di più i segnali del cambiamento climatico – spiega Gianni Messeri del Lamma – In questo periodo del mese siamo sopra le medie stagionali anche se non in maniera uniforme in tutta la regione. Anche sul fronte delle precipitazioni abbiamo un generale deficit delle piogge in alcuni casi anche rilevanti come nel Livornese e anche nella parte alta del Grossetano”.

Anche nei prossimi giorni non sono attese piogge. Si sposta sulla Toscana un’area di alta pressione. Nel fine settimana ci sarà però un breve e localizzato passaggio di una perturbazione in alta Toscana (Lunigiana, Garfagnana, Apuane).

Da lunedì e martedì in particolar modo rimonta l’alta pressione, salgono le temperature su valori decisamente miti: e sarà proprio a cavallo dell’inizio ufficiale della primavera (l’equinozio è il 20 marzo). Lunedì si andrà sui 19-20 gradi di massima, martedì anche 21° con venti deboli e sole.