Meteo Pasqua e Pasquetta in Toscana: ecco come sarà il tempo, le previsioni

Firenze, 8 aprile 2025 – Temperature giù in Toscana. Il freddo attanaglierà la regione fino a giovedì 10 aprile poi ci sarà un vero e proprio ribaltone meteo.

Dunque con l'avvicinarsi del weekend un promontorio anticiclonico dovrebbe muoversi sul Mediterraneo centrale portando tempo asciutto ma soprattutto un netto rialzo delle temperature.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano invece che mostrano anche una vasta struttura depressionaria muoversi dall'Atlantico verso l'Europa occidentale con possibile netto peggioramento meteo per le regioni settentrionali entro l'inizio della prossima settimana. Settimana Santa che potrebbe vedere poi diverse fasi di maltempo per l'Italia.

Ma come sarà il tempo per Pasqua e Pasquetta? Gli ultimi aggiornamenti – spiega il meteorologo Mattia Gussoni – iniziano a delineare una previsione piuttosto attendibile con l'Italia che si troverà nel bel mezzo del campo di battaglia tra due importanti figure atmosferiche.

Il fine settimana di Pasqua si aprirà sabato 19 aprile con una rinnovata stabilità atmosferica – spiega ancora Gussoni -, grazie alla rimonta dell'anticiclone africano che porterà sole e innalzamento delle temperature”. Il giorno di Pasqua invece si potranno verificare piogge e veloci temporali. Questo cambio meteo è dovuto al “passaggio di correnti più fresche e instabili in quota, pilotate da un ciclone centrato sul Nord Europa che destabilizzerà: al momento le zone maggiormente a rischio sarebbero le regioni del Centro-Sud”.

Pasqua e Pasquetta 2025: come sarà il tempo in Toscana. Le previsioni

Si tratterà però di un veloce peggioramento, già a Pasquetta potrebbe tornare l'anticiclone garantendo ampi spazi soleggiati da nord a sud e con temperature ben oltre le medie climatiche di riferimento.

Previsioni meteo a cura del consorzio Lamma. Mercoledì 10 aprile: peggioramento con possibilità di rovesci o temporali più probabili sulla fascia costiera dal pomeriggio. Venti: di Scirocco, moderato sulla costa, debole sulle zone interne. Mari: in aumento a mossi. Temperature: minime in generale aumento; massime stazionarie. Giovedì 11 aprile: in mattinata possibili piogge sparse, generale miglioramento dal pomeriggio. Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi. Temperature: minime in aumento, massime stazionarie. Venerdì 11 aprile: sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi. Temperature: minime stazionarie, massime in aumento. Sabato 12 aprile: sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli. Mari: poco mossi. Temperature: in aumento.