Ponti e Pasqua, antipasto d’estate. La Toscana spera nel tutto esaurito

Firenze, 7 aprile 2025 – La vera sorpresa di Pasqua sarà il meteo. Il sole rappresenterà infatti l’ago della bilancia delle presenze turistiche in Versilia. Al momento le prenotazioni sono tiepide ma gli operatori restano ottimisti: il last minute promette il sold out e, comunque, l’ancora di salvataggio sarà il lungo ponte del 25 aprile.

“La scelta sarà fatta quando le previsioni saranno chiare – conferma Paolo Corchia, vicepresidente nazionale di Federalberghi – ed è prevedibile che con il sole la Versilia sarà piena di gente: la voglia di spiaggia è fortissima dopo il lungo inverno piovoso. Confidiamo nel tutto esaurito, anche se siamo consapevoli che potranno essere prenotazioni corte di 2-3 giorni di permanenza. Tempi più lunghi sono auspicabili nel periodo dal 25 aprile al 1 maggio che potrà esser maggiormente positivo sul fronte delle presenze in zona. Tra l’altro la tradizionale vacanza di italiani sarà affiancata da prenotazioni di europei e non solo: la riattivazione del volo diretto Pisa - Dubai porterà ulteriori turisti visto che è sempre più forte la richiesta da parte degli Emirati anche in bassa stagione, soprattutto a Forte dei Marmi”.

Intanto anche gli stabilimenti balneari – che in passato rimanevano sprangati in attesa di giugno – la lezione l’hanno più che mai imparata e lungo tutta la costa proprio in questi weekend si allestiscono spiagge e si riattivano i punti ristoro per garantire già un assaggio di tintarella con servizi annessi. L’obiettivo è infatti di spingere sull’estate e approfittare anche di un periodo più lungo così da diversificare le tipologie di turismo diluendole in sei mesi. Ovviamente guardando in alto, visto il boom di investimenti nel settore degli hotel che da Viareggio a Forte dei Marmi saranno riqualificati (o recuperati dopo una lunga chiusura) virando sulle 5 stelle.

“Le prenotazioni per l’estate? Regolari, anzi superiori rispetto al passato allo stato attuale – evidenzia il portavoce di Federalberghi – con una clientela interessante di spender e un’internazionalizzazione dei soggiorni molto forte. Evidentemente questo periodo di guerre economiche, conflitti e instabilità non sta producendo riflessi sulla voglia di vacanza e c’è un incremento degli ospiti americani. In sostanza non c’è la paura a frenare la ricerca della meta di soggiorno”.

In Maremma gli ultimi due weekend sono stati di rodaggio in vista dell’inizio della stagione estiva, col weekend di Pasqua e il lungo ponte del 25 aprile. Le strutture alberghiere del litorale maremmano si stanno preparando dunque a un inizio di turismo, anche se a oggi fare previsioni è difficile “perché l’incognita meteo giocherà un ruolo fondamentale – spiega Maurizio Parrini di Federalberghi Grosseto – Le richieste iniziano a esserci, anche se cautamente. C’è anche qualche prenotazione, molti si rivolgono alle strutture dell’interno, dove ci sono paesi e terme, che durante il periodo primaverile attraggono di più rispetto al mare”.

Anche se ancora è presto, quel che si vede è l’inferiore disponibilità economica degli italiani rispetto al passato. “I nostri turisti italiani di riferimento appartengono principalmente a una fascia media – spiega Parrini - e già da queste previsioni possiamo vedere che si è indebolita”. C’è insomma, almeno in prima battuta, una flessione delle prenotazioni rispetto all’anno precedente, benché di fronte ci siano ponti potenzialmente interessanti. “Invece di fare tre giorni a Pasqua – prosegue – capita che si venga in Maremma solo per un giorno”. In Federalberghi non manca la fiducia verso un inizio di stagione positivo. “Mettiamo a disposizione tutte le nostre strutture – conclude Parrini – nella speranza che il meteo ci aiuti e che, oltre all’entroterra, si possano generarsi movimenti positivi anche sulla costa”.