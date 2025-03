Uffizi, aperture speciali a Pasqua e Pasquetta

Firenze, 31 marzo 2025 – Alle Gallerie degli Uffizi, in arrivo le aperture speciali di primavera. Eccole: domenica 20 aprile (Pasqua): riguarderà tutti i musei delle Gallerie degli Uffizi (Uffizi, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli), con tariffe e orari ordinari (8.15-18.30); lunedì 21 aprile (Pasquetta) saranno aperti Galleria delle Statue e delle Pitture (eccetto il Corridoio Vasariano) e Giardino di Boboli con tariffe e orario ordinari, (8.15-18.30); venerdì 25 aprile tutti gli spazi delle Gallerie, a ingresso gratuito in orario ordinario (8.15-18.30); giovedì 1 maggio, di nuovo tutto aperto, in questo caso con tariffe e orari ordinari (8.15-18.30). La chiusura delle biglietterie, quindi l'ultimo ingresso, avverranno un'ora prima dell'orario di chiusura.